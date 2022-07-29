更多編輯台推薦新聞：
研究：約5%COVID-19患者長期喪失味覺與嗅覺
國際

研究：約5%COVID-19患者長期喪失味覺與嗅覺

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

5流星雨同場每小時約50顆 7/31前仰頭就能見
生活

5流星雨同場每小時約50顆 7/31前仰頭就能見

台灣原創BL作品登2022漫博會 奇幻校園搞笑主題百花齊放
文化

台灣原創BL作品登2022漫博會 奇幻校園搞笑主題百花齊放

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中研院：中國認知戰模式改為負面情緒動員 製造假新聞分化民眾
首頁 / 生活

青光眼藥水原料藥不純物超標 未在台灣使用

2022/7/29 11:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧台北29日電）食藥署今天公布最新藥品回收警訊，用於生產青光眼、降眼壓藥水的原料藥「貝美前列素」不純物超標，18公克已全數外銷至埃及，並未在國內流通使用。

衛生福利部食品藥物管理署今天上午公布最新藥品回收警訊，台灣永光化學工業股份有限公司第二廠近日通報旗下原料藥「貝美前列素」，在進行長期安定性試驗時發現不純物含量超標，隨即通報啟動回收。

食藥署藥品組科長洪國登今天接受記者電話聯訪時說，這款原料藥主要作為治療青光眼、降眼壓的眼藥水成分，每1公克原料藥可製作1000c.c眼藥水，問題批號共18公克，但已全數外銷至埃及，並未在國內流通使用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

洪國登解釋，這款原料藥驗出的不純物是藥品生產過程中，原本就預期會產生的不純物，因此訂有限量標準；這批藥品2019年10月出廠以來，定期檢驗均合格，直到最近定期檢驗才發現略為超標，因此依規定通報回收。

他表示，由於出廠時間較長，研判藥品很可能已經使用完畢，但業者已同步通知外銷的業者，討論後續退運等相關措施；食藥署也要求台灣永光化學工業股份有限公司針對其他批次藥品及內銷藥品進行檢驗，至今都符合規定。（編輯：張芷瑄）1110729

洪國登
「適脈旺糖衣錠10毫克」變色 8/12前回收23萬粒 牙周炎處方藥膏「芽固康」變色 回收3500支
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族