青光眼藥水原料藥不純物超標 未在台灣使用

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（中央社記者張茗喧台北29日電）食藥署今天公布最新藥品回收警訊，用於生產青光眼、降眼壓藥水的原料藥「貝美前列素」不純物超標，18公克已全數外銷至埃及，並未在國內流通使用。

衛生福利部食品藥物管理署今天上午公布最新藥品回收警訊，台灣永光化學工業股份有限公司第二廠近日通報旗下原料藥「貝美前列素」，在進行長期安定性試驗時發現不純物含量超標，隨即通報啟動回收。

食藥署藥品組科長洪國登今天接受記者電話聯訪時說，這款原料藥主要作為治療青光眼、降眼壓的眼藥水成分，每1公克原料藥可製作1000c.c眼藥水，問題批號共18公克，但已全數外銷至埃及，並未在國內流通使用。

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洪國登解釋，這款原料藥驗出的不純物是藥品生產過程中，原本就預期會產生的不純物，因此訂有限量標準；這批藥品2019年10月出廠以來，定期檢驗均合格，直到最近定期檢驗才發現略為超標，因此依規定通報回收。

他表示，由於出廠時間較長，研判藥品很可能已經使用完畢，但業者已同步通知外銷的業者，討論後續退運等相關措施；食藥署也要求台灣永光化學工業股份有限公司針對其他批次藥品及內銷藥品進行檢驗，至今都符合規定。（編輯：張芷瑄）1110729