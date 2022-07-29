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國際油價小跌 汽油下週估漲1角、柴油不調整

2022/7/29 11:33
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（中央社記者曾智怡台北29日電）隨著美國聯準會（Fed）宣布升息3碼，歐美7月綜合PMI又跌至景氣榮枯線50以下，國際油價微幅下跌；中油持續啟動油價平穩雙機制，預估8月1日凌晨零時起，汽油每公升價格調漲新台幣0.1元、柴油不調整。

按照預測狀況，92無鉛汽油每公升為29.4元、95無鉛汽油每公升30.9元、98無鉛汽油每公升32.9元、超級柴油每公升27.1元。

根據中油浮動油價公式，累算至7月28日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶105.24美元，較上週106.1美元下跌0.86美元；新台幣兌美元匯率為29.921元，較上週29.904元貶值0.017元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲5.2元，柴油調漲6.7元。

不過，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、南韓、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻；因此，預估8月1日凌晨零時起，汽油每公升價格調漲0.1元，柴油每公升不調整。（編輯：趙蔚蘭）1110729

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