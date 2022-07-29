改善停車問題計畫 新北市補助案件數及金額最高

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（中央社記者余曉涵台北29日電）交通部公路總局今天表示，前瞻基礎建設的改善停車問題計畫中，新北市共有23座停車場，總計獲得新台幣39.91億元補助，為全台補助案件數及金額最高的縣市。

交通部公路總局今天發布新聞稿表示，前瞻基礎建設的改善停車問題計畫總經費200億元，共核定124座停車場，其中新北市核定有23座、合計中央補助款約39.91億元，約占計畫總經費200億元的5分之1，為全國補助案件數及金額最高的縣市。

公路總局說，新北市23座停車場中，在板橋區核定7座停車場，有3座已完工，包含音樂公園地下停車場、忠孝國中地下停車場、新埔國小地下停車場、有1座施工中為五權公園地下停車場、有3座辦理設計中包含溪北公園地下停車場、忠孝公園地下停車場、信義國小地下停車場。

公路總局指出，其中溪北公園地下停車場及忠孝公園地下停車場於108年6月17日核定補助、信義國小地下停車場於108年9月9日核定補助，3座停車場原規劃皆於核定後1年開工、3年內完工，目前3座停車場均尚在設計階段，與核定時原規劃期程相較已有落後。

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公路總局指出，對於進度落後停車場均有定期召開檢討會議，並請市政府依原規劃期程積極趕辦。

公路總局說，目前新北市核定停車場23座（完工8座） 補助經費執行率為56%、桃園市核定停車場16座（完工6座）補助經費執行率為73%、高雄市核定停車場8座（完工7座）補助經費執行率為94%，期望各縣市政府於獲得中央核定補助後，能積極推動前瞻停車場工程。（編輯：陳政偉）1110729