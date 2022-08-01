原民、人權會合辦論壇 蔡總統：落實群族主流化

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（中央社記者張雄風台北1日電）今天是原住民族日，同時也是國家人權委員會掛牌2週年的日子，總統蔡英文出席由原民會及人權會合辦的原權論壇致詞時表示，政府跨部門合辦論壇，就是落實「群族主流化」例子。

每年8月1日為原住民族日，原住民族委員會及國家人權委員會今天於圓山大飯店舉辦「2022年原住民族原權論壇」，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、監察院長兼人權會主委陳菊皆出席致詞。

蔡總統表示，每年的今天都是政府部門檢視原住民政策的日子；另外2年前監察院人權會正式成立，到今天與原民會共同舉辦論壇，這就是政府跨部門攜手合作，落實群族主流化的例子。

蔡總統說，政府支持原住民語言權，所以有族語同步口譯的機制；重視原住民族文化、土地權，因此也協助取得原住民族保留地；另外也期許人權會能續繼秉持獨立立場，提出意見和調查報告；最後期待每年8月1日不只是原住民的日子，而是所有台灣人的原住民族日。

蘇貞昌表示，人權會和原民會合辦原權論壇特別有意義。原住民是這塊土地的主人，過去因為外來政權壓迫，權利被剝削，成為淪落流浪的異鄉人，受委曲非常久；這麼多勇敢的原住民朋友、台灣人民，終於一起奮鬥，平等人權才逐步恢復。

蘇貞昌舉例，包括在偏鄉學校班班有冷氣；另外，從下個月開始，偏鄉24萬學生、1000多所學校都可以享受到營養午餐，同時也推出生生用平板；這是從最基層、最弱勢來達成平等。

陳菊指出，8月1日也是人權會成立2週年的日子，能在原住民日共同合辦原權論譠，意義特別重大；2016年她擔任高雄市長時，公開歸還高雄原住民保留地約100多公頃，幾年努力下來，現已歸還達977公頃；王光祿、西拉雅等釋憲案，人權會也都提出看法，未來仍會逐步保障原住民族權益。

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原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod細數近年原住民族政策，如原住民保留地禁伐補償每年編列21億元，受益族人超過4萬2000人；照顧長者的文化健康站今年預算也提高到12.58億元，原住民族的權利保障已經有了長足的進展。

然而，今天典禮正式開始前也發生插曲，在蔡總統、蘇貞昌一同步入圓山飯店時，現場民眾突然大喊「蔡英文不要騙」，但兩人並未停留，現場民眾也被維安人員隔開，未對兩人造成影響。（編輯：陳政偉）1110801

總統蔡英文（前左）、行政院長蘇貞昌（前右）1日上午到台北圓山大飯店出席「2022年原住民族原權論壇開幕式」，進場時和與會者點頭致意。中央社記者吳家昇攝 111年8月1日

由原住民族委員會與國家人權委員會共同舉辦的「2022原住民族原權論壇」，1日上午在台北圓山大飯店舉行開幕式，身兼國家人權委員會主委的監察院長陳菊（圖）出席致詞。中央社記者吳家昇攝 111年8月1日