「最初的感動」互動展覽 盼大眾更認識顱顏疾病

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（中央社記者蘇木春台中1日電）羅慧夫顱顏基金會在台中火車站舉辦「最初的感動2.0互動展覽」，即日起至22日展出一系列孕育生命攝影展及互動裝置，透過展覽讓大眾更認識先天顱顏疾病及尊重生命的可貴。

羅慧夫顱顏基金會自1989年12月由醫師羅慧夫創辦，協助唇腭裂、小耳症及其他先天性顱顏患者，包括生理、心理與社會服務，成立至今已協助超過3萬9411人次弱勢顱顏患者各項經濟補助，幫助他們接受醫療照護並建立自信。

基金會去年向全台父母，蒐集孕育生命的感動照片並舉辦展覽，於台北捷運、台中捷運展出後，今年規劃從靜態的攝影展升級為「沈浸式互動」裝置展覽，期盼社會大眾能更認識先天顱顏疾病及尊重生命的可貴。

基金會即日起至8月22日，在台中火車站2樓大廳舉辦「最初的感動2.0互動展覽」，主辦單位今天舉辦宣傳活動，台中市副市長陳子敬、台中市交通局主任秘書郭志文及藝人夫妻「阿弟」蕭景鴻與「Mei」邱馨葦等人皆出席。

陳子敬致詞時表示，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，大家心情都相當緊張焦慮，展覽可以讓大眾體會到生命的初始，再到生命的轉折，內心也會被這些故事療癒，期盼大家把防疫做好，一同前往觀展。

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患有腭裂及罕見疾病狄蘭吉氏症候群的4歲女童「宓宓」也出席展覽，宓宓的母親表示，雖然出生後才得知孩子患有腭裂及罕病，甚至醫生說只能活到5歲，「我不在乎別人看孩子的眼光，女兒還在身邊，還有機會好好摸摸她」。

羅慧夫顱顏基金會執行長陳依伶表示，台灣顱顏相關醫療技術先進，孩子經過治療跟一般人沒有兩樣，基金會從產檢發現開始提供服務，除社工服務與弱勢家庭補助外，更有志工家長經驗分享，甚至還有新生兒到宅喘息服務，一路相挺相助相伴直到顱顏兒長大成人。（編輯：郭諭儒）1110801