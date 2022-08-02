明新科大成立風力發電學士學位學程 掌握產業脈動

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（中央社記者郭宣彣新竹縣2日電）明新科技大學今天成立「風力發電學士學位學程」，掌握產業脈動，新竹縣長楊文科今天出席揭幕典禮表示，未來透過學校培育綠電人才，也有助於竹縣科技產業發展。

明新科技大學今天發布新聞稿指出，淨零、綠能是未來產業永續發展的關鍵字，離岸風電是台灣再生能源的優勢之一，明新科大位處新竹，有研發風力發電很好的條件，在電機系研發風力發電多年，累積不少相關發明專利及獎項，現在成立「風力發電學士學位學程」，也為全國首個授予學士學位的專業風電院系。

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校長劉國偉表示，獲得教育部核准增設「風力發電學士學位學程」，預計明年（112學年）開始招收，學生數為40人。而風電學程將鎖定土木與建築、電機與電子、機械等3個學群招生，培養風機運轉維護與智慧機電管理人才。

楊文科說，明新科技大學掌握世界潮流及產業趨勢，而在2015年巴黎氣候協定揭示2030年減碳及2050年淨零目標，但國內再生能源成績還不好，讓產業憂心。新竹是高科技重鎮，明新科大站出來培訓綠電人才，將對新竹縣產業有很大助益。（編輯：謝雅竹）1110802