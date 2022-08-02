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雲林推網購緩衝包材回收再利用 降低垃圾量

2022/8/2 14:38（8/2 15:16 更新）
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雲林縣環保局推二手購物袋再利用「袋袋相傳」，評價良好，8月再推網購緩衝包材回收示範站點，紙箱、氣泡紙和氣泡墊可回收再利用。（環保局提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年8月2日
雲林縣環保局推二手購物袋再利用「袋袋相傳」，評價良好，8月再推網購緩衝包材回收示範站點，紙箱、氣泡紙和氣泡墊可回收再利用。（環保局提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年8月2日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣2日電）雲林縣環保局今年初推二手購物袋再利用「袋袋相傳」，評價良好，本月再推網購緩衝包材回收示範站點，紙箱、氣泡紙和氣泡墊可以回收再利用，也降低廢棄物產生。

長期喜愛購物的黃姓女子指出，網路購物相當方便，可是購物所衍生出來的紙箱和緩衝包材等垃圾，紙箱還有回收業者收取，甚至可以轉賣換錢，但緩衝包材卻不知如何去化。

環保局副局長黃富義今天表示，近年來網路購物的多元性和便利性，民眾使用網路購物的頻率大增，依據經濟部統計處顯示，2021年台灣零售業網路銷售達新台幣4303億元，相較2020年大幅成長24.5%，同時也大量增加網購緩衝包材廢棄物的產生。

黃富義提到，電商業者所使用的緩衝包材包括氣泡紙、氣泡墊，其中氣泡墊為PE材質可回收，卻因體積大收納不易，民眾常用過就丟，環保局推廣循環再利用觀念，即日起在斗六市的黑貓宅急便斗六營業所和屈臣氏鎮北門市設置回收示範站。

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環保局人員觀察，近日陸續有人將緩衝包材拿到回收據點放置，亦有人到回收據點取用，達到循環經濟，落實垃圾減量，同時電商業者或民眾可減少包材支出成本，達到多贏目標。

除了緩衝包材回收，環保局今年初推「袋袋相傳」，與縣內超級市場量販店合作，二手購物袋再利用，養成民眾「自備、重複、少用」的觀念；推行半年已有316個二手袋再利用，由民眾所提供的二手袋約有111個，從二手物市集回收的二手袋約有258個。（編輯：陳仁華）1110802

黃富義
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