台鐵調整低薪人員薪資 產工盼全面調薪

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（中央社記者吳欣紜台北3日電）台鐵日前宣布將調整部分營運人員薪資，讓台鐵局員工無人月薪低於新台幣3萬元。台鐵產業工會今天說，台鐵人還是國營事業最低薪，應全面調薪，也呼籲應打開薪資天花板。

台鐵昨天發布新聞稿指出，台鐵局目前固定月薪偏低員工有1138人，將研擬調升約1至2成，月薪都可達3萬元以上，交通部也核定追溯從111年8月1日開始實施。

對此，台鐵產業工會今天表示，台鐵宣布優先調整部分營運人員等薪資，但這並非全面調薪，也不是整體薪資結構的調整，無法徹底解決台鐵人低薪問題，也呼籲應打開員工的薪資天花板。

台鐵產工舉例，營運人員中薪資最低的服務佐理起薪僅2萬6960元，薪資上限的天花板為3萬1890元，台鐵局目前公開的調薪方案，營運佐理起薪將調高至3萬40元，但天花板仍為3萬1890元。

台鐵產工指出，在各職階薪資天花板未開放的情況下，不只調薪幅度落差甚大，薪資到天花板就不能再調，營運人員更是仍然看不到未來的發展性，留住人才的效果大打折扣。

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台鐵產工也提到，比對交通部下國營事業單位的薪資結構，資位人員薪點同為200點時，郵政人員的起薪是4萬6535元，港務人員起薪為4萬5520元，而台鐵人員的起薪連4萬都不到，只有3萬3390元，遠遠落後港務和郵政。

台鐵產工表示，交通部只針對最低薪的營運人員作部分調整，仍改變不了台鐵人是國營事業單位最低薪的事實，呼籲交通部盡速對整體薪資結構提出調整，回覆員工全面調薪的期盼。（編輯：吳協昌）1110803