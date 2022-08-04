潤餅皮法式作法再包西班牙餡料 美食論壇藏驚喜

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（中央社記者汪淑芬台北4日電）看見台灣基金會將於10日舉辦第2屆「精緻文化美食論壇」，今年除邀請到國內外名廚對話外，將有雙主廚以法式方法做台灣潤餅皮，再包覆西班牙式餡料，由現場聽眾試吃及評價。

台灣觀光協會舉辦的「2022台灣美食展」，明天在台北世貿展覽館一館登場，展期至8日；看見台灣基金會也將於10日在高雄舉辦美食論壇。

看見台灣基金會今天發布新聞稿，致力讓世界認識台灣的美好與價值，繼去年成功籌辦「精緻文化美食論壇」，10日再度於高雄展覽館，續辦「2022精緻文化美食論壇」，號召全球美食翹楚，以一場探討風土永續價值與文化力量為主題的高峰對話及精緻體驗，讓世界看到台灣文化美食的不凡價值。

看見台灣基金會說，今年美食論壇邀請7名美食領域名家與會，包括：德國米其林三星主廚托馬斯．布納（Thomas Bühner）與基金會執行長陳文堂共同探討「從風土創造價值」。

東京藍帶校區行政主廚暨學術總監吉爾．宮伯茲（Gilles Compañy）將分享實踐經驗；高雄餐旅大學藍帶法式糕點教學主廚弗洛里安．吉列梅諾（Florian Guillemenot）將帶來結合台灣風土的法式甜點。

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另獲得首屆綠色餐飲指南大獎的台灣主廚簡天才及得到多次米其林指南推薦的西班牙主廚丹尼爾．內格雷拉（Daniel Negreira）也會有場雙廚交流，由台灣主廚以法式方法製作台灣潤餅皮，再包覆由西班牙主廚用加了台灣食材製作西班牙式餡料，以精緻餐飲形式呈現台灣風土美食的優雅面貌，當場分享給聽眾吃並由聽眾評價。

看見台灣基金會說，今年的論壇還舉辦「山海匯．豐台灣」大眾體驗活動，由台菜名店阿霞飯店主廚吳健豪帶領大眾認識台灣風土的美好，同時邀集高雄型農大聯盟、高雄餐旅大學等產學界以在地食育體驗共襄盛舉。（編輯：陳政偉）1110804