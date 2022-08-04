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愛河「貓爪抓」充氣裝置風大受損 暫停展出

2022/8/4 15:57
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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）為迎接文博會，高雄市政府推出「聊療漂漂河」計畫，將6個LINE人氣貼圖角色化為大型充氣裝置，漂浮在愛河上，但今天下午「貓爪抓」充氣裝置受損，廠商緊急修復，暫停展出。

高雄市政府文化局推出「台灣IP．高雄原創－聊療漂漂河」計畫，將LINE人氣貼圖角色貓爪抓、塔仔不正經、無所事事小海豹、豆卡頻道、ㄇㄚˊ幾兔、PP mini小小企鵝等6名高雄創作者所創作的LINE人氣貼圖角色，變成大型充氣裝置，漂浮在愛河上。

6個LINE人氣貼圖角色的充氣裝置，在7月底全數吊掛下水，夜晚還會發光，與周邊夜景相互輝映，連日來吸引不少人潮駐足在愛河周邊參觀、拍照。

不過今天下午「貓爪抓」充氣裝置受損，文化局隨即發布公告表示，由於瞬間風勢過大，充氣裝置受損，目前緊急進行維護調整作業，暫停展出。

文化局對中央社記者表示，因風大造成裝置受損，廠商已經前往回收，在檢視、確認受損情形後，會盡快修復，並視天候狀況，盡快讓裝置重新漂浮在愛河上。（編輯：張芷瑄）1110804

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