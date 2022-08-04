桃捷綠線延伸環評案 補生態衝擊減輕措施後再審

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（中央社記者張雄風台北4日電）桃捷綠線延伸環評案今天在行政院環境保護署進行初審，由於路線行經綠地，陸域及水域生態豐富，環評委員建議加強調查、並擬衝擊減輕措施，建議此案補充修正後再審。

環保署召開「桃園捷運綠線延伸中壢計畫環境影響說明書」專案小組初審會議。

開發單位桃園市政府表示，路線經桃園市八德區、中壢區及大溪區，全長約7.2公里，地下段約5.3公里、高架段約1.9公里；預計共設置5站（含高架車站1座、地下車站4座）及1座駐車廠。

桃市府說明，桃捷綠線延伸可連結捷運機場線與桃園捷運綠線，為完備桃園都會核心軌道骨幹的最後一哩路，並提升都會區交通運輸樞紐功能及服務品質，帶動中壢八德地區發展。

行政院農業委員會林務局會中表示，由於路線行經綠地，鳥類、生態資源眾多，建議加強影響減輕措施。環評委員也提出同樣看法，希望增加沿線陸域、水域生態調查，具體呈現衝擊區、對照區。

另外，為避免影響當地生態，環委也希望在施工、營運期間禁止使用化學除草劑、除蟲劑、毒鼠藥等。

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環委提到，規劃路線可能有部分老舊房屋，應針對房屋損害潛在位置及數量等調查，並在施工期間鄰近既有建築物研提安全監測及緊急應變管理計畫；要求開發單位提出土石運送車輛迴避鄰近學校上下學時間的可行性。

環委也建議評估沿線場站取得綠建築標章可行性，並補充高架車站及駐車廠設置太陽能發電設施的具體規劃、可加設的實際面積和發電容量。建議此案補充修正後再審。（編輯：管中維）1110804