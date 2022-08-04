仁寶集團投入偏鄉醫療 簽約建瑞芳醫療長照大樓

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新北市長侯友宜（右）4日與仁寶電腦副董事長陳瑞聰（左）簽署合作契約，將由仁寶集團在瑞芳區投資興建整合醫院與長照機構的大樓，提升偏鄉醫療量能。（新北市衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年8月4日

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（中央社記者黃旭昇新北4日電）新北市府今天與仁寶集團簽約建瑞芳區醫療長照大樓案，將提供醫院與長照機構的複合式服務，大樓有135床長照床、20床急性一般病床醫院，公私合作解決偏鄉長期醫護資源不足窘境。

新北市政府衛生局表示，「新北市瑞芳區醫療長照設施大樓興建營運暨移轉案」今天與得標廠商仁寶電腦公司簽署合作契約；仁寶集團將結合蕭中正醫療體系及台灣善合公司，投入智慧醫療、遠距醫療、精準醫療及預防醫療。

衛生局長陳潤秋表示，市長侯友宜與仁寶電腦副董事長陳瑞聰簽署合作契約，仁寶電腦將規劃、設計、動土及興建，1至3樓為醫院，4樓為日間照護中心，5樓至9樓為住宿式長照機構，入口大廳醫院與長照入口獨立進出。

衛生局衛生企劃科長謝瓊儀晚間接受中央社記者電訪表示，大樓位於市府消防局瑞芳分隊對面，是市府促進民間參與公共建設案的「大樓BOT+BTO案」招商投資，市府陸續完成基地選址、醫院籌設計畫、都市計畫變更、促參前置作業等，過程雖一度遭遇招商困境，如今終於完成簽約。

衛生局表示，將來醫院提供24小時急診服務，長照機構至少135床、急性一般病床20床；全案預計民國115年完工，合作期限50年，讓偏鄉擁有結合醫院及長照設施的複合型多元層級服務，銜接瑞芳礦工醫院的醫療照護功能。

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衛生局指出，新北市東北角幅員遼闊，有瑞芳、雙溪、平溪、貢寮4個行政區，一直由瑞芳礦工醫院提供服務，因建物老舊嚴重漏水及海砂屋，不斷編預算修繕；新大樓將解決東北角醫療資源極度缺乏，及緊急醫療服務面臨中斷的窘境。

仁寶集團透過新聞稿表示，投入資源經營智慧醫療與科技長照領域，盼望藉由本投資案發展多元與複合照護系統，整合緊急醫療、社區醫療及長照資源，未來也將導入遠距醫療、醫療物聯網、長期照護系統，一同協助提升偏鄉弱勢的區域醫療能量，善盡社會責任。（編輯：陳仁華）1110804