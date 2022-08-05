台灣美食展結合多元特色 盼帶動產業復甦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北5日電）台灣美食展今天起一連4天開跑，台灣觀光協會會長葉菊蘭說，希望能夠帶動台灣觀光美食產業復甦，將台灣美食推向國際，讓外界知道台灣準備好了。

台灣美食展今天起一連4天在台北世貿一館登場，台灣美食展今天舉行開幕典禮，總統蔡英文、交通部長王國材、財政部長蘇建榮、內政部長徐國勇、客委會主委楊長鎮、農委會副主委陳添壽、日本交流協會代表泉裕泰及帛琉、貝里斯、海地、聖露西亞等邦交國大使等都到場共襄盛舉。

台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，台灣獨特的多元族群及移民，彼此融合，造就了傳統中有創新的美食特色，形成獨一無二的台灣味，台灣美食展暫停2年，今年以節慶辦桌為主題，就是要呈現台灣味中精采澎湃的面貌。

葉菊蘭說，盼凝聚各界的力量，把台灣美食分享給國際，讓世界愛上台灣味，向世界宣告台灣已準備好迎向觀光疫後新時代。

交通部長王國材致詞也說，台灣美食展有多元特色主題，除了展出不少精緻美食佳餚外，更重要的是可以協助業者創造商機，要讓全世界看到台灣的美食文化。

王國材說，為了未來的國境開放，目前推出的悠遊國旅方案，已經有15萬人出團，住宿已有56萬間房間，觀光遊樂業也有44萬人次入園，希望業者也能趁這個機會，盡力開放在地深度的旅遊產品跟美食，來活絡國旅市場。

參與台灣美食展的業者也推出不少優惠，天成飯店集團推出餐券下殺5.4折起，像是翠庭烤鴨4人合菜5.8折；台北花園大酒店饗聚廚房餐券平均每客只要新台幣600元；世貿國際會館明爐烤鴨三吃6.8折等，預估美食展可帶動業績成長1到2成。

台北福華大飯店今年推出熱銷餐券，包括秒殺商品「中西全日美食餐券」下殺6.1折，不到1000元；旗下明星中式餐廳折扣最低5.5折。台北晶華酒店也推出各式餐券，其中栢麗廳各式餐券下殺5.5折；三燔本家餐券下殺6.2折；故宮晶華下殺6.7折起等。

大倉久和大飯店集結館內「歐風館自助餐廳」、「桃花林中華料理」及「山里日本料理」，推出10種餐券優惠，自助餐最低下殺66折起；圓山飯店則是推出餐券5.5折起，住宿券1.9折起。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

交通部觀光局今年也在美食展設置「踅台灣呷好味國家風景區主題館」、「良辰吉食樂齡養生館」、「穆斯林美食館」及「小吃大器館」等4個主題館，希望藉由推廣美食，不僅能增進國內旅客或國際旅客的旅遊意願，也可以更增加對這片土地的認知。

今年觀光局的4個展館除了有各自辦理的活動之外，另外推出聯合集章活動，在各館完成不同的任務內容後即可蓋章，收集完觀光局4個展館的印章後，可至「良辰吉食樂齡養生館」換取精美小禮物。（編輯：陳政偉）1110805