中國軍演 交通部：海空運影響不大

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（中央社記者余曉涵台北5日電）中國軍演第2天，交通部今天表示，空運及海運的影響不大。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日訪台後，中共解放軍宣布，自4日中午12時起至7日中午12時止，在台灣周邊6處海空域進行重要軍事演訓行動，包含實彈射擊。

交通部今天表示，根據民航局統計，8月4日凌晨0時到5日凌晨0時，航管依序引導的台北飛航情報區國際航班起飛、降落及過境班機約466架次，其中起飛159架次、降落156架次、過境151架次，經觀察起降架次與以往差異不大。

交通部說，至於過境外籍航機，多數採繞道台北飛航情報區東面福岡及馬尼拉飛航情報區飛行，各航機因飛航目的地不同，所以需避讓的危險區不同，繞行的飛行距離即不同，航機都大致依先前規劃因應方案飛航。

交通部指出，各航機積極配合航管人員引導，航管單位密切掌握航機動態並提供航管服務，使台北飛航情報區飛航作業安全得以確保。

海運方面，交通部說，經航港局統計，自8月4日凌晨0時到5日凌晨0時，國內7處國際商港進港船舶計120艘次、出港船舶計119艘次，無受影響取消進出港情形。

為確保船舶航行安全，航港局除已發布航船布告，告知台灣周邊海域船舶避開相關演訓區域外，航港局海事中心並24小時監視周邊海域船舶動態，以維航安。（編輯：管中維）1110805