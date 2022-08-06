融合場景與氣口 市府攜手LINE貼圖推「高雄式問候」

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迎接文博會及台灣設計展，高雄市政府攜手LINE貼圖邀6個來自高雄的超人氣貼圖明星當活動大使，繼彩繪輕軌「聊療號」、愛河灣6座療癒巨型充氣裝置及周邊商品，再推期間限定貼圖。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月6日

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高市文化局表示，「來聊療－2022文博台設在高雄限定貼圖」於5日起於LINE貼圖小舖限時販售（購買網址：https://line.me/S/sticker/20314944），歡迎所有喜愛這6個超人氣貼圖明星的粉絲一起收藏。（編輯：黃世雅）1110806

高雄市副市長史哲指出，「使用貼圖」是生活日常，透過植入城市底蘊、納含故事深度的文化內容，讓圖像不只是圖片，在「台灣IP．高雄原創」計畫中，市府力挺來自高雄的貼圖角色，妝點城市、深入生活，讓圖像IP有更多樣化使用。

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高雄市長陳其邁說，這款「來聊療－2022文博台設在高雄限定貼圖」，每一張貼圖蘊藏了許多讓人會心一笑的高雄味；非常感謝LINE貼圖與市府團隊的緊密合作，全力協助與創作者溝通，才能展現這些成果，也盼2大文化設計盛會可以讓大家看見高雄文創設計能量迸發。

LINE台灣貼圖暨創作者事業部資深總監呂苔君表示，這次與高雄市政府合作，寫下台灣IP里程碑，LINE貼圖從前期規劃創作者卡司，到作品的監修與溝通，與市府團隊和創作者們緊密合作，創作者們看到成果都感到非常震撼與感動。

此外，也置入2006年「駁二文化公仔創意大賽」首獎作品「工人漁婦」作為彩蛋；工人手拿榔頭、漁婦頭戴斗笠，展現高雄勞動者身影，是高雄經濟驅動的來源，成為駁二藝術特區著名象徵，也是非常代表高雄的IP，盼一同展現高雄的創作能量。

高雄市政府今天新聞稿指出，迎接文博會及台灣設計展，攜手LINE貼圖邀6個來自高雄的超人氣貼圖明星當活動大使，繼彩繪輕軌「聊療號」、愛河灣6座療癒巨型充氣裝置及周邊商品，再推「來聊療－2022文博台設在高雄限定貼圖」，將高雄生活場景、說話「氣口」融入生活對話，讓民眾以「高雄式問候」傳情達意。

LINE昨天悄悄上架一組貼圖，有無所事事小海豹「豹吃」高雄小吃、ㄇㄚˊ幾兔抱著大碗公冰、豆卡頻道的茶包與飯丸搭渡輪開心出遊、PP mini小小企鵝在高雄市花木棉花前相擁、塔仔不正經在大港橋前呼「水尬」、貓爪抓在高雄流行音樂中心前揚帆、嗨聽音樂，還有工人漁婦以「雄愛哩」傳情。

（中央社記者曾以寧高雄6日電）高市府攜手6個來自高雄的人氣貼圖明星，與高雄代表性IP「工人漁婦」，融合高雄生活場景、說話「氣口」，推出期間限定LINE貼圖，讓民眾在生活中能用「高雄式問候」傳情達意。

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