北市12月禁用一次性塑膠飲料杯 業者配合意願高

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（中央社記者陳怡璇台北6日電）台北市飲料店將於12月1日起正式實施限用一次用塑膠飲料杯，台北市環保局表示，業者多數願意配合，儘早評估使用可替代材質、鼓勵自備環保杯，以及建立循環杯借還系統等。

全台地方政府在民國113年12月31日前須提報限用一次用塑膠飲料杯的期程，環保署近日已經核定北市府提報計畫，台北市飲料店將於12月1日起正式實施，也是全台最早實施的縣市。

北市環保局發布新聞稿表示，5月邀集飲料店業者會商，預定12月1日起實施不得提供一次用塑膠飲料杯，與會業者多數皆願意配合政策執行。

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環保局表示，同步至轄內連鎖及非連鎖飲料店逐店宣導，讓業者在正式實施前的緩衝期，把庫存的一次用塑膠飲料杯消化掉，並儘早評估使用可替代材質，或提高優惠鼓勵消費者自備環保杯，以及考量建立循環杯借還系統等，減少一次用容器的產生。

環保局說，繼7月1日起執行自備飲料杯購買飲料享5元以上價差優惠後，12月1日起全市2206家飲料店限制使用一次用塑膠飲料杯（包含生物可分解塑膠PLA杯），預估每年可減少超過7600萬個一次用塑膠杯，減少912公噸塑膠使用量。（編輯：李亨山）1110806