馬來西亞台灣清真食品廚藝賽 植物肉入菜「仁當」奪冠

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2022年馬來西亞形象展-台灣清真食品暨植物肉廚藝比賽6日在吉隆坡舉行，冠軍得主運用台灣清真植物肉做成馬來風味「仁當」。（外貿協會台灣清真推廣中心提供）中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 111年8月6日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡6日專電）為推廣台灣清真食材，外貿協會台灣清真推廣中心今天在馬來西亞舉辦廚藝大賽，選手們運用台灣清真食材大展身手，最後由以植物肉入菜，做成大馬風味「仁當」的選手奪冠。

台灣清真推廣中心發布新聞稿表示，在經濟部國貿局委辦下，首度主辦「2022年馬來西亞形象展-台灣清真食品暨植物肉廚藝比賽」。來自吉蘭丹大學的10位廚藝學院生今天在吉隆坡比拼廚藝。

每組學生必須以指定的11道台灣植物肉及清真食材，烹調出2道菜色。參賽選手們首次「遇上」台灣清真食材，直言對「台灣也有清真食品」感到驚喜。

台灣清真推廣中心指出，選手都表示，這次比賽挑戰大，「無論輸贏，汲取經驗最重要」。

5組選手中，有的以沙巴家鄉菜為靈感；有的將義大利麵、西式泡芙及馬來傳統風味交互搭配作為前菜、主食；有的巧妙運用鮪魚、豆腐展現東馬風味，創意十足。

比賽結果由運用台灣清真植物肉烹調成馬來風味「仁當」的選手脫穎而出，獲得冠軍。

「仁當」（Rendang）是以各式香料與椰奶燉煮出來的肉類料理。

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擔任評審的大馬名廚喬哈里（Mohd Johari Edrus）表示，料理是傳達文化最好的方式。參賽者鑽研台灣食材特色，也激盪出馬來西亞菜色新風貌及無限創造力。

另外，擔任頒獎人的駐馬來西亞台北經濟文化辦事處經濟組組長章遠智說，這次清真廚藝比賽讓馬來西亞穆斯林從舌尖領受台灣清真食品的魅力，從而創造不同的可能，相信將深化穆斯林對台灣清真食品的接受度。（編輯：高照芬）1110806