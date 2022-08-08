取消轉機3限制 旅客稱讚台灣跟上世界腳步

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（中央社記者吳睿騏桃園機場8日電）指揮中心今天宣布桃園機場即起再取消3項轉機限制。航空公司及免稅商店業者樂觀其成，同時配合調整營業時間等相關措施。轉機旅客稱讚更方便，台灣跟上世界的腳步。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝下午在疫情記者會宣布，桃園國際機場即起再取消3項轉機限制，包括旅客須由航空公司引導至專屬候機室、僅能停留12小時、行程須開立同一本票內等規定皆取消。

轉機旅客Mark說，在台灣轉機可選擇的航班及航點多，旅客可依照需求選擇較為便利，而且世界上很多國家都已減少對機場的管制，稱讚台灣相關措施已跟上世界的腳步。

另一名旅客Vivian表示，桃機開放轉機旅客選購免稅商品及用餐，令人覺得很方便。

桃機免稅商店業者告訴媒體，隨著指揮中心對相關政策的調整，桃機的旅客量也持續成長中，因應這一波的新政策，除檢視原先已設置完成的清消設備及措施，同時也強化旅客的導引指示，並配合政策調整免稅商店及餐廳的營業時間，提供旅客更多元的服務。

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在用餐方面，免稅商店業者說，原先就已依照指揮中心的規定，除了餐飲服務人員須戴口罩、面罩及手套操作，原先已設置的用餐隔板也會持續使用，同時採用梅花座並保持社交距離，現場人員也會隨時提醒用餐旅客，務必做好防範的工作。

航空公司業者表示，隨著轉機相關限制取消，旅客的轉機選擇更多元也更方便，如此將可吸引更多轉機旅客，對於先前因疫情受到影響的桃機相當有幫助，支持指揮中心依現實疫情狀況，滾動檢討相關開放規定，提供旅客更多選擇。（編輯：戴光育）1110808