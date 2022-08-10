台東秋節返鄉專車 11日開放訂票

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（中央社記者盧太城台東縣10日電）中秋節台東台鐵返鄉專車，有返鄉和返工各1班次，台鐵系統將於11日零時開放訂票，另於開賣當日上午9時開放台鐵局各電腦售票車站現場購票。

不過，有民眾擔心秋節連假台鐵火車班次是否正常營運。台鐵工會台東分會理事長張博翔接受中央社記者訪問表示，工會截至目前仍繼續推動秋節不加班。

台東縣長饒慶鈴今早在臉書貼文提醒民眾，中秋連假台鐵車票11日零時開放訂票，台東返鄉專車有返鄉和返工各1班次，台鐵售票系統同步銷售，僅限台鐵局訂票網頁專區訂票，不提供「台鐵e訂通APP」及超商等管道訂票服務。

台東縣政府交通及觀光發展處交通事務科長賴宣愷接受中央社記者訪問表示，台東縣政府於年節期間為滿足鄉親返鄉需求，皆包列台鐵列車提供台東縣民眾返鄉專車服務。今年中秋節返鄉專車票，於台鐵購票系統銷售時間11日零時開放訂票，另於開賣當日上午9時開放台鐵局各電腦售票車站現場購票。

他說，這次返鄉專車台鐵將提供樹林至台東1列車次以及中秋節後返工專車台東到樹林1列車次，每列車372座位。返鄉專車（樹林至台東）時間為9月8日下午5時55分，普悠瑪6178車次；返工專車（台東至樹林）為9月11日上午10時52分，普悠瑪6177車次。

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賴宣愷表示，凡國民身分證字號為V開頭、設籍台東縣或兩者的配偶及直系血親一親等民眾，均具備購票資格。為維護訂票公平性及旅客權益，預訂車票於車站窗口取票時，要攜帶訂票人身分證明文件正本，以備台鐵局人員核對、查驗。

賴宣愷提醒民眾，這次中秋返鄉專車是台鐵局僅提供返鄉及返工各1往返的列車服務，因此無法提供換票服務，若已購買想要更換其他班次，要先辦理退票再另行購買，退票作業與其他相關票價、取票、退票、優待票等規定依台鐵局規定辦理。（編輯：謝雅竹）1110810