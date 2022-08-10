一日即興式國旅定型化契約 遊程、價格不得僅參考

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交通部公告相關規定，說走就走的即興式國內旅遊，業者也應有明確的遊程、價格等說明，不得僅供參考。圖為台北市北投區遊客。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬台北10日電）交通部今天公告「簡易型一日遊國內旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」，並自即日生效。說走就走的即興式國內旅遊，業者也應有明確的遊程、價格等說明，不得僅供參考。

交通部表示，旅行業辦理團體旅遊，不論旅遊行程多寡，都應於出發前與旅客簽定旅遊定型化契約，確保雙方權益。不過，實際上部分旅遊業辦理一日遊的國內團體旅遊，當天在固定地點，例如捷運站出口，供旅客臨時報名參團，卻未依規定簽定相關契約。

交通部特別針對現場臨時報名這種即興式國內旅遊，訂定簡易型一日遊定型化契約，規範應記載及不應記載事項，確保雙方的權利及消費爭議處理，旅行業應將定型化契約印製於收據憑證交付旅客，除當事人另有約定外，視同已與旅客簽約。

根據簡易型一日遊國內旅遊定型化契約，應記載旅遊日期、出發及回程地點、交通工具，旅遊費用部分不包括旅客個人費用、行程中明列自費的費用、隨團人員小費及代辦代收費用，行程中若有購物行程也應載明。

簡易型一日遊國內旅遊定型化契約也規定，不得記載旅遊行程、交通、價格、餐飲等服務內容僅供參考，或使用其他不確定用語的文字。

同時也不得記載旅行業除收取約定的旅遊費用外，以其他方式變相或額外加價。

另外，若旅遊開始前旅客任意解除契約，應依旅行業提供的收據，繳交行政規費並賠償旅行業相當的損害，且不得向旅行業請求退還旅遊費用。（編輯：張雅淨）1110810