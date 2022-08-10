核二除役環評案過關 台電將試辦養蜂做輻射監測
（中央社記者張雄風台北10日電）環保署今天召開環評大會，審查核二廠除役環評案。在環委堅持、原能會同意下，台電公司願意試辦養蜂，做為輻射監測指標生物，本案建議補充修正後通過。
行政院環境保護署今天召開環境影響評估審查委員會第425次會議，審查「核能二廠除役計畫環境影響評估報告書初稿」。
根據資料，核能二廠1號機已經於去年7月1日，因用過燃料池爆滿，提前停機，並於同年12月27日運轉執照到期；2號機也將於民國112年3月14日運轉執照到期。開發單位台電公司表示，將於取得除役許可後25年內完成除役作業。
初審會議時，環評委員陳裕文建議台電在核二廠區養蜂做為指標生物，並指出在車諾比事件後輻射塵飄散，國外有用蜜蜂、蜂產品（如蜂蜜）做為輻射監測的指標生物。
陳裕文今天說明，在美國、法國、波蘭等都已有相關措施，但台電都沒有進行收集評估；養蜂功能並不是吃蜂蜜，而是環境監測的功能，美國是用蜜蜂體本身，歐洲是搭配蜂產品，都是具有重要的生態意義，這些技術都有文獻，也對居民影響不大，應先試辦3年再行評估。
原能會也同意環委意見。台電表示願遵照建議，會來試辦養蜂和取樣，若有技術困難會再請益。
另外，台電表示，在室內乾貯設施輻射監測部分，在設施外圍會設置高壓游離腔及熱發光劑量計，偵測即時及連續輻射劑量率；設施內會設置流程輻射偵測及區域輻射偵測系統，提供區域輻射偵測與示警功能；除役完成後，室內乾貯設施及低放廢棄物貯存庫所在區域將劃入保留區，台電將持續派員管理。
本案於去年9月16日、今年1月24日召開環評初審會議，於今天進入環評大會審查，最後納入「取得除役許可後，在核二廠範圍內試辦生態物種（如蜜蜂），進行輻射安全監測研究至少3年」，本案決議補充修正後通過。
核二廠位於新北市萬里區，總占地面積約為220公頃，開發範圍指除役計畫範圍約60公頃。計畫除役活動期程25年，包含除役工作前置作業8年、主要除役工作12年、拆除無污染建築物及廠址最終輻射調查3年、土地復原2年。（編輯：張芷瑄）1110810
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