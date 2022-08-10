家事移工調薪 勞動部提供最高10.8萬元補貼

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（中央社記者吳欣紜台北10日電）家事移工調薪至新台幣2萬元，今天起上路，考量加薪恐衝擊弱勢雇主，勞動部也提供雇主補貼措施，包含弱勢雇主最高補貼10.8萬元、一般雇主最高補貼6000元。

勞動部今天拍板家事移工調薪至2萬元，今天起新引進家事移工及期滿轉換雇主適用調薪新制，至於仍在聘期內的在台家事移工則暫時不受影響。

為避免移工調薪造成雇主負擔，勞動部勞動力發展署署長蔡孟良今天也宣布將提供雇主補貼措施，包含弱勢雇主及一般雇主都可以申請。

其中，對於弱勢雇主部分，蔡孟良說，只要雇主或被看護者是屬於低收入戶或中低收入戶、依「身心障礙者權益保障法」領取生活補助費、依「老人福利法」領取中低收入生活津貼的其中之一者，勞動部就提供每月3000元的薪資補貼，補助期間最長3年，每案最高補助10.8萬元，「等同調薪3年的金額政府全額吸收」。

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至於其他一般雇主，蔡孟良說，由於這段期間許多一般雇主可能因疫情或印尼凍結移工輸出等而有額外支出，「負擔確實增加」，因此也同步補貼一般雇主，勞動部也提供每月1500元薪資補貼，最長補助4個月，等同每案最高補助6000元。

蔡孟良表示，根據統計，薪資補貼約有9.6萬名雇主可以申請，其中1.1萬名為弱勢雇主，計算一年所需經費，弱勢雇主部分需4億元，3年合計為12億元，至於其餘8.5萬名的一般雇主由於只補貼至年底，所需經費約為5.1億元。（編輯：張芷瑄）1110810