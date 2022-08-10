達天、又德離岸風電環評過關 鯨豚觀察員不得兼差

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（中央社記者張雄風台北10日電）彰化達天、又德離岸風電環評案今天於環評大會中審查。環評委員特別於本案提出鯨豚觀察員執行觀察及輪班休息時，不得兼任其他工作；經2個多小時審查，最後建議補充修正後通過。

行政院環境保護署今天召開環境影響評估審查委員會第425次會議，審查「彰化達天離岸風力發電廠興建計畫環境影響說明書」及「彰化又德離岸風力發電廠興建計畫環境影響說明書」2案。

開發單位表示，2案皆屬於經濟部第三階段離岸風電區塊開發，位於經濟部能源局規劃第16、17號潛力場址，風場面積分別為97、73平方公里，離岸最近距離約50、38公里；預定總裝置容量最大為700MW，布設單機裝置容量11至15MW風機，單一風場不超過64部風機。

環評委員對於本案特別提出鯨豚觀察員工作必須「單純化」的要求，指出在鯨豚觀察員執行觀察及輪班休息時，不得兼任其他工作；另外，海纜布設過程應有鯨豚觀察員觀測，如於750公尺範圍內有發現鯨豚出沒，船速降至3節以下。

此外，為避免風場於打樁發生未如預期情況，環委要求開發單位在打樁已達安全深度但未達目標深度時，若先行擱置此機組打樁並執行另外機組作業後，返回重啟打樁時應比照新機組，於日間啟動。

為確保鯨豚及水下噪音監測資料正確性，環委也提出鯨豚聲學監測或水下噪音監測，如有儀器遺失狀況，除非當季可執行天數不足14天，仍應補足原承諾執行天數。

環委並要求開發單位納入震源及濱海斷層資料。經閉門會議討論，本案決議補充修正後通過。（編輯：陳仁華）1110810