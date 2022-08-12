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中國禁止進口文旦 陳吉仲：台灣不受影響

2022/8/12 15:38
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（中央社記者張榮祥台南12日電）中國禁止進口台灣文旦，農委會主委陳吉仲今天表示，今年台灣文旦產銷不會受中國影響，產銷調節及冷鏈加工將執行到位，不允許有人拿中國當藉口在產地壓低價格。

行政院農業委員會主委陳吉仲今天下午出席台南市麻豆區「國產文旦品質優．全民相挺安心購」記者會、接受媒體聯訪指出，台灣今年文旦產量近7萬公噸，較去年減少1成，等同於去年的外銷數量，在統計上，不會受到中國暫停輸入文旦的產銷影響。

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陳吉仲表示，農委會具體研擬「三支箭」措施，也就是外銷1000公噸，內銷及加工各2500公噸，總數6000公噸執行到位，但農委會只會加碼，不會減少。

陳吉仲說，文旦進入採收季，只要通路在走，市場價格就會穩定，產銷調節及冷鏈加工將執行到位，農委會不允許有人拿中國當藉口在產地壓低價格；總統蔡英文和行政院長蘇貞昌也有具體政策目標，就是不能讓農民因外力而受損。（編輯：張芷瑄）1110812

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