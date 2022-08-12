大台北、花東13日防高溫 中南部留意午後大雨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北12日電）中央氣象局今天表示，明天仍針對大台北、花東發布高溫資訊，花東地區可能達攝氏38度以上；另外，桃園以北、中南部地區午後易有大雷雨，中南部及各山區可能會有大雨發生。

氣象局午後發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，台南市、高雄市有局部大雨或豪雨發生的機率；新北市、苗栗、中南部地區及桃園、新竹山區有局部大雨發生的機率。

根據氣象局網站，今天截至下午5時，累積雨量以高雄市美濃區134毫米最多，其次為高雄市旗山區124毫米、台南市大內區105毫米，其他累積雨量前10名尚未破百豪米。

氣象局預報員曾昭誠告訴中央社記者，若以時雨量來觀察，同樣以高雄美濃在1小時內降下84.5毫米最多，其次則是台南大內80.5毫米；預估強降雨的情況在入夜之後就會減緩。

曾昭誠表示，明天各地依然高溫炎熱，氣象局針對大台北、東半部發布高溫資訊，可能有36度以上高溫出現，其中花東地區預防38度極端高溫。

根據氣象局網站，今天最高溫為花蓮縣光復鄉38.9度，其次為台東縣長濱鄉38.4度、新北市貢寮區37.9度。

曾昭誠提到，明天清晨西半部沿海地區有零星短暫陣雨，午後桃園以北、中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，提醒中南部地區及各地山區可能有局部大雨發生。

曾昭誠說，預估14至19日各地仍大多為多雲到晴，清晨西半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區留意局部大雨發生；其中14至16日東南部地區及恆春半島也有局部短暫陣雨。

曾昭誠提醒，年度大潮預計持續至15日，桃園以北、嘉義以南沿海及低窪地區仍須留意淹水、海水倒灌等情況發生。

另外，曾昭誠提到，輕颱米雷移動路徑往北北東朝日本方向移動，對台灣天氣並無影響；目前資料顯示，未來一週暫無其他熱帶擾動發展的跡象，氣象局會持續觀察。（編輯：管中維）1110812