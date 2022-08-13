兒童遊戲場遭疑檢驗量能不足 標準局澄清量能充足

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（中央社記者謝方娪台北13日電）有媒體報導，公園遊戲場因檢驗量能不足，導致多個縣市拉起封鎖線或乾脆拆除遊具，經濟部標準檢驗局今天對此澄清，目前國內兒童遊戲場檢驗量能為每月400場，檢驗量能相當充足。

標準局今天發布新聞稿表示，標準局2021年11月3日成立「兒童遊戲場檢驗量能研商會議」，以「縣市認養」方式縮短交通往返並提升檢驗效率，由學校或公園等案場提出檢驗日期需求，媒合11家檢驗機構依案場需求時間排定檢驗，已完工案場皆可依媒合機制排定檢驗。

針對媒體報導稱公園遊戲場檢驗量能不足，導致多個縣市拉起封鎖線或乾脆拆除遊具，標準局澄清，檢驗案場量能已提升至每月400場，若觀察近3個月完成檢驗核備案件量，檢驗需求為每月176場，現有檢驗量能可充分滿足需求。

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標準局統計，自成立檢驗媒合平台至今年7月底止，國小幼兒園案場檢驗完成率從37%提升至91.4%，公園案場從40%提升至62.9%。標準局解釋，目前公園案場備查率仍偏低的原因，多是因案場未完工或老舊案場需改善所致。

標準局指出，各檢驗機構在審視資料或現地檢驗時，若有面臨國家標準適用的各項問題，可隨時通知標準局窗口機動召開會議，截至今年7月底，標準局已召開8次會議並討論通過153個案例供檢驗機構採用，目前並無檢驗標準適用疑義。（編輯：趙蔚蘭）1110813