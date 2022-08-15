更多編輯台推薦新聞：
神父劉一峰資源回收場助弱勢 輔大生藝術作品美化環境
生活

神父劉一峰資源回收場助弱勢 輔大生藝術作品美化環境

台糖啟動蘭姆酒研發 拚2026年上市成國宴指定酒
產經

台糖啟動蘭姆酒研發 拚2026年上市成國宴指定酒

韓國暴雨、FBI搜查川普別墅、大學分發缺額破1.4萬...一週大事看這裡
生活

韓國暴雨、FBI搜查川普別墅、大學分發缺額破1.4萬...一週大事看這裡

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定
文化

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
高雄工地灌漿回填基地趨穩 7棟民宅列危樓暫不拆除
首頁 / 生活

評估重金屬健康影響 和平電廠增澳煤案改環差再審

2022/8/15 11:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北15日電）為確保供電穩定，和平電廠擬增加引進澳煤量，提變更內容至環保署審查。然而環委認為改澳煤後重金屬含量增加，對人體可能有顯著影響，因此要求加嚴審查，請開發單位提環差報告後再審。

行政院環境保護署今天召開「和平火力發電廠開發計畫環境影響評估報告書變更內容對照表（燃煤含灰份年平均值調整）」專案小組審查會議。

主管機關經濟部表示，因應國際情勢，印尼今年初禁止煤碳出口、國內也呼籲不要採購俄煤，然而中、低灰份的煤炭來源為俄羅斯及印尼，因此若改以澳洲煤碳，需要給予一些彈性；會再監督業者善盡環境保護。

和平電廠表示，近10年各國煤源使用量（進口量）比例數據，印尼煤、澳洲煤、俄羅斯煤、南非煤比例平均為42.4%、43.4%、14%及2%；為穩定發電，預計增加引進的澳洲煤為高灰份，因此申請放寬原核定「燃煤年均灰份約12%」限制至16%。

環評委員則關心因灰份高的煤代表的是重金屬含量也高，且此次增加幅度大，可能會對於人體健康有較顯著的影響，但這部分在報告中未有審慎評估。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外，環委也提到，煤碳灰份增加、硬度也較硬，可能衍生磨煤時的噪音增量、振動等問題；也應評估變更燃煤比例後燒過的飛灰和底渣，是否符合水泥替代標準，而水泥廠端有收灰渣類的上限，是否會因和平廠的量增加而排擠其他來源。

經閉門會議討論後，環委認為開發單位所提資料未能完整呈現變更前後衍生總灰量、管線運輸電力及相關空氣污染物排放、重金屬逸散、溫室氣體排放增量等，應以更嚴格的標準審查，請開發單位改提送環境影響差異分析報告後再審。（編輯：陳政偉）1110815

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族