評估重金屬健康影響 和平電廠增澳煤案改環差再審

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（中央社記者張雄風台北15日電）為確保供電穩定，和平電廠擬增加引進澳煤量，提變更內容至環保署審查。然而環委認為改澳煤後重金屬含量增加，對人體可能有顯著影響，因此要求加嚴審查，請開發單位提環差報告後再審。

行政院環境保護署今天召開「和平火力發電廠開發計畫環境影響評估報告書變更內容對照表（燃煤含灰份年平均值調整）」專案小組審查會議。

主管機關經濟部表示，因應國際情勢，印尼今年初禁止煤碳出口、國內也呼籲不要採購俄煤，然而中、低灰份的煤炭來源為俄羅斯及印尼，因此若改以澳洲煤碳，需要給予一些彈性；會再監督業者善盡環境保護。

和平電廠表示，近10年各國煤源使用量（進口量）比例數據，印尼煤、澳洲煤、俄羅斯煤、南非煤比例平均為42.4%、43.4%、14%及2%；為穩定發電，預計增加引進的澳洲煤為高灰份，因此申請放寬原核定「燃煤年均灰份約12%」限制至16%。

環評委員則關心因灰份高的煤代表的是重金屬含量也高，且此次增加幅度大，可能會對於人體健康有較顯著的影響，但這部分在報告中未有審慎評估。

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另外，環委也提到，煤碳灰份增加、硬度也較硬，可能衍生磨煤時的噪音增量、振動等問題；也應評估變更燃煤比例後燒過的飛灰和底渣，是否符合水泥替代標準，而水泥廠端有收灰渣類的上限，是否會因和平廠的量增加而排擠其他來源。

經閉門會議討論後，環委認為開發單位所提資料未能完整呈現變更前後衍生總灰量、管線運輸電力及相關空氣污染物排放、重金屬逸散、溫室氣體排放增量等，應以更嚴格的標準審查，請開發單位改提送環境影響差異分析報告後再審。（編輯：陳政偉）1110815