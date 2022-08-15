深化台日交流 夏季水果嘉年華20日總統府前登場

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（中央社記者楊淑閔、王寶兒台北15日電）農委會農糧署今天說，日本台灣交流協會慶祝設立50週年，20日與農委會在總統府前凱達格蘭大道辦夏季水果嘉年華，共35個攤位展售雙方農產及特色加工品，深化台日交流。

「台日水果夏祭」20日下午2時到晚間9時登場，由行政院農業委員會及日本台灣交流協會主辦，中華文化總會協辦。

農糧署發布新聞搞表示，現場共15個攤位展示日本夏季果品，農委會也推出台灣已可輸日水果，包含鳳梨、芒果、香蕉、文旦、木瓜、紅龍果及葡萄等，及未來具輸日潛力和特色農產加工品，如番石榴、番茄、茶、酒 品及咖啡等共20個攤位展售。

農糧署副署長姚志旺說，期望藉水果會友，促進台日交流及穩固雙方友誼，近年也已陸續提供台灣香蕉、鳳梨、芒果及文旦等產銷履歷驗證果品，供應日本笠間市學童營養午餐水果，獲熱烈響應。

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農糧署統計，近年台灣輸日水果出口量從民國108年4706公噸，逐年提高到去年2萬1996公噸；另外，今年截至6月30日，生鮮水果已外銷日本1萬8717公噸，占總出口量2萬9279公噸的64％，日本已成為台灣水果第一大出口國，是重要外銷市場。

農糧署說，台灣位處熱帶及亞熱帶地區，加上利用不同海拔高度形成的氣候帶與優良栽培技術，生產芒果、香蕉、鳳梨、荔枝、柑橘類及葡萄等30餘種水果，年產量達262萬餘公噸，產值達新台幣958億元，水果已成為台灣最高產值農糧產業，將持續健全外銷水果產銷供應鏈，輔導農團與外銷業者契作，強健外銷實力。（編輯：李明宗）1110815