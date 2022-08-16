清大賽車挑戰歐洲學生方程式 首派女車手競速

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（中央社記者郭宣彣新竹市16日電）清華大學賽車工廠前往德國與克羅埃西亞參加學生方程式賽車，為迎接賽事，打造第六代電動賽車「清華六號（TH06）」，重量比上一代輕50公斤，也首派女車手登場競速。

清華大學提供新聞資料表示，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，賽車工廠已有2年沒有出國參賽，但這2年來，隊員仍持續精進賽車工藝與技術，今年在8月15日到21日前往德國參加德國學生方程式賽車，隨後在8月23日至28日再轉往赴克羅埃西亞參加克羅埃西亞學生方程式賽車。

清大賽車工廠隊長林庭偉說，全新發表的清華六號，有9成以上由隊員自行設計、製造、組裝，著重車體減重，首度採用鋁單體殼降低車架重量。此外，動力馬達、馬達驅動器、底盤、空力套件等，也更加輕盈，讓賽車車體重量，從前一代的300公斤減輕到250公斤，少了17%的重量。

林庭偉說，在性能方面，清華六號從靜止加速至時速100公里只需不到3.4秒，而在加減速與側向速度G值可達1.5到2G。驅動模式採四輪電動直驅模式，四輪各搭載1顆32kW，總輸出為競賽規則上限80kW。

今年也首次由女車手出賽，為清大動機系大四生沈珊宇，她說，女車手的最大優勢是體重輕，能讓賽車速度更快，在75公尺直線加速比賽，對女生來說比較有利，盼能衝出3.4秒以內完賽的成績。

清華大學賽車工廠於2015年成立，現在成員將近60人，分屬電機系、電資院學士班、化工系、理學院學士班、科管院學士班等。（編輯：李錫璋）1110816