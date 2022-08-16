更多編輯台推薦新聞：
人權團體揭中國政府勾結精神病院 關押近百名異議分子
兩岸

人權團體揭中國政府勾結精神病院 關押近百名異議分子

50年前替馬龍白蘭度拒領奧斯卡影帝遭噓 美國原住民終獲道歉
娛樂

50年前替馬龍白蘭度拒領奧斯卡影帝遭噓 美國原住民終獲道歉

專訪／刑警父40年前未偵破加州少女命案 繼子科學辦案逮到人
國際

專訪／刑警父40年前未偵破加州少女命案 繼子科學辦案逮到人

海象做日光浴引圍觀被安樂死 挪威稱威脅人類安全
國際

海象做日光浴引圍觀被安樂死 挪威稱威脅人類安全

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

水利署調度設備至基隆 緊盯天氣爭取人工增雨

2022/8/16 17:46（8/16 17:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
基隆地區進入枯水期，因高溫不雨轉為「水情提醒」綠燈，水利署已通知人工增雨服務團，調度地面增雨設備及人工增雨焰劑至基隆西勢水庫，並完成燃放焰劑試作。（水利署提供）中央社記者曾智怡傳真 111年8月16日
基隆地區進入枯水期，因高溫不雨轉為「水情提醒」綠燈，水利署已通知人工增雨服務團，調度地面增雨設備及人工增雨焰劑至基隆西勢水庫，並完成燃放焰劑試作。（水利署提供）中央社記者曾智怡傳真 111年8月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北16日）基隆地區進入枯水期，因高溫不雨轉為「水情提醒」綠燈。水利署今天表示，已通知人工增雨服務團，調度地面增雨設備及人工增雨焰劑至基隆西勢水庫，並完成燃放焰劑試作，將密切守視氣象條件，為集水區爭取更多雨量。

經濟部水利署今天發布新聞稿表示，近期受太平洋高壓影響，基隆地區高溫且降雨量偏低，已通知人工增雨服務團，由桃園石門水庫調度地面增雨設備、以及人工增雨焰劑至基隆西勢水庫，並完成燃放焰劑試作，不放棄任何增雨機會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

水利署說明，因西勢水庫地緣鄰近基隆河上游集水區，操作地面增雨可將增雨劑藉地空熱對流飄升至上游集水區，以催化午後對流雲系，讓成雲中的凝結降水機率增加。

水利署人工增雨作業小組與台大人工增雨服務團，針對基隆地區密切守視氣象條件，搭配數值模擬評估降雨影響程度與作業條件，並與氣象局時刻保持密切聯繫，在兼顧防旱與防汛的原則下，盼能為集水區爭取更多的雨量。（編輯：楊蘭軒）1110816

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族