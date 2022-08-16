水利署調度設備至基隆 緊盯天氣爭取人工增雨

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基隆地區進入枯水期，因高溫不雨轉為「水情提醒」綠燈，水利署已通知人工增雨服務團，調度地面增雨設備及人工增雨焰劑至基隆西勢水庫，並完成燃放焰劑試作。（水利署提供）中央社記者曾智怡傳真 111年8月16日

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（中央社記者曾智怡台北16日）基隆地區進入枯水期，因高溫不雨轉為「水情提醒」綠燈。水利署今天表示，已通知人工增雨服務團，調度地面增雨設備及人工增雨焰劑至基隆西勢水庫，並完成燃放焰劑試作，將密切守視氣象條件，為集水區爭取更多雨量。

經濟部水利署今天發布新聞稿表示，近期受太平洋高壓影響，基隆地區高溫且降雨量偏低，已通知人工增雨服務團，由桃園石門水庫調度地面增雨設備、以及人工增雨焰劑至基隆西勢水庫，並完成燃放焰劑試作，不放棄任何增雨機會。

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水利署說明，因西勢水庫地緣鄰近基隆河上游集水區，操作地面增雨可將增雨劑藉地空熱對流飄升至上游集水區，以催化午後對流雲系，讓成雲中的凝結降水機率增加。

水利署人工增雨作業小組與台大人工增雨服務團，針對基隆地區密切守視氣象條件，搭配數值模擬評估降雨影響程度與作業條件，並與氣象局時刻保持密切聯繫，在兼顧防旱與防汛的原則下，盼能為集水區爭取更多的雨量。（編輯：楊蘭軒）1110816