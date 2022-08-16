落實防疫與分流作業 桃機觀景台18日重新開放

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園機場16日電）桃園國際機場公司今天表示，18日起將重新開放二航廈5樓南北側觀景台，下午進行動線巡查及場地整備檢視，開放時間為每天上午9時到下午5時，也請參觀民眾做好防疫措施。

桃園國際機場公司總經理但昭璧接受媒體聯訪表示，將以分流參觀民眾與入境旅客為原則進行動線規劃，並在航廈出入口、電梯及電扶梯等處設置地貼與指示牌，參觀民眾請依循藍色地貼前往觀景台，結束後循黃色地貼離開，同時落實全程配戴口罩防疫規定，並與他人保持適當距離。

但昭璧說，觀景台曾因應疫情發展2度關閉，並調整開放時間，在110年5月17日第1次關閉後，於同年11月12日開放；後因疫情因素於111年1月6日再次關閉。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

但昭璧指出，這次是觀景台睽違7個月後再次開放，疫情前開放時間為上午6時30分到晚間10時30分，但疫情後則調整為上午9時至下午5時，開放時間結束後將由負責單位依指示，完備環境清消及秩序維持。

但昭璧下午也率領各單位人員，進行動線巡查及場地整備檢視，他表示，日前已邀集維護及清潔廠商進行設備檢修清潔等工作，並完成照明檢修、公共藝術維護、台階修補、警語告示牌更新、植栽整理等作業，希望在落實中央「正常生活、積極防疫、穩健開放」三原則下，重新開放觀景台，提供民眾休閒遊憩好去處。（編輯：方沛清）1110816