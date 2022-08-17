鯨豚出沒時船隻降速 彰化加能離岸風電過環評初審

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（中央社記者張雄風台北17日電）彰化外海加能離岸風電環評案今天進行環評初審第3次會議，在開發單位承諾於鯨豚出沒時船隻降速、加強打樁機制、水下噪音監測等項目後，環委建議本案補正後通過、送大會審查。

行政院環境保護署今天召開「加能離岸風力發電計畫環境影響說明書」專案小組第3次初審會議。開發單位加能離岸風力發電股份有限公司籌備處表示，本風場位於彰化縣外海，面積約76平方公里，離岸最近距離約43公里，水深約52至60公尺，預計最大裝置容量602MW（百萬瓦）。

漁民權益暨環境永續中心研究員吳斐竣會中表示，前次提問每年約新台幣1100萬元的專案型電協金，將運用在哪些項目讓真正受到離岸風場影響的漁民受益，但開發單位回覆僅抄錄「電力開發協助金運用與監督管理辦法」法規制式文字，等於沒有回答；針對漁民的調查、溝通和協助應更加確實。

台灣媽祖魚保育聯盟專員施仲平指出，開發單位自己的研究都提到「船隻運行會對鯨豚產生不良影響，部分噪音若降至背景值，須將船速降至2.5節以下」，但今天報告卻還是「維持最終船速6節」，質疑「難道是來跑流程的」。

中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮補充，2015年公布36處潛力離岸風場場址，以彰化地區為例，2015年前每年的鯨豚擱淺數約1至3隻；2016年起卻增加為每年約3至6隻，尤其去年達9隻最多；今年1至6月已有7隻擱淺紀錄，可能有機會再創新高。

曾鉦琮指出，資料顯示離岸風電開發、施工的確對鯨豚造成影響，其中船隻噪音影響不只是中華白海豚，一級保育類的露脊鼠海豚也會陷入暫時聽力衰退、甚至永久聽力喪失的情況，

環評委員也提出相同看法，要求開發單位承諾船隻降速。

另外，環委提到，雖然現在還未確定最終由誰取得開發資格，但在漁民權益部分，希望不只是用補償的方式，而是可以看重他們對海洋的相關知識，賦予不同的工作。

開發單位會中承諾，鯨豚觀察員於海域執行觀察及輪班休息時，不兼任其他工作；另於海纜布設過程，若鯨豚觀察員觀測750公尺範圍內有發現鯨豚出沒，船速應降至3節以下。

關於漁民權益的問題，開發單位也提出會開放部分風場讓漁民捕魚，也可聘請漁船擔任戒護船的工作。

會議進行超過2小時，環委另外要求加強監測項目，如水下噪音、鯨豚和蝙蝠等；加強極端氣象、地震及土壤液化時的因應措施；重啟打樁時應比照新機組，於日間啟動等項目。會議建議本案補充修正後通過、送大會審查。（編輯：張雅淨）1110817