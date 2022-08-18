台灣高鐵會員TGo點數折票價 新增超商通路

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（中央社記者余曉涵台北18日電）台灣高鐵今天表示，會員TGo點數中的點數折抵票價服務，擴大到透過高鐵網路訂票、T-EX行動購票App及4大便利商店購票等都適用，票種也擴及敬老、愛心及孩童優待票種。

台灣高鐵今天發布新聞稿表示，針對高鐵會員，推出「點數加價購」可透過「點數365」平台換購，首波結合萬國通路、Mister Donut等8大知名品牌。

台灣高鐵表示，為了鼓勵TGo會員透過「點數365」平台體驗「點數加價購」，即日起到10月底前凡透過「點數365」平台兌換「點數加價購」任一商品，取貨成功可獲贈100點TGo點數；期間加購金額累積超過新台幣2000元者，再送1000點，2項優惠每名會員限領取一次，活動期間最高可獲贈1100點。

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除此之外，台灣高鐵指出，「點數折抵票價」服務也升級，即日起可透過T-EX行動購票App、網路訂票系統以及全國超過1萬家高鐵合作的便利商店，直接在購票時折抵票價，適用票種更從原本僅限全票，進一步擴大適用於敬老、愛心及孩童優待票種。

台灣高鐵表示，TGo會員購票乘車，每消費20元即可累積1點，加入會員手續簡便，只要年滿18歲，憑身分證字號及有效電子郵件信箱，填寫註冊資料並完成帳戶開通後，就能免費成為TGo會員。（編輯：張雅淨）1110818