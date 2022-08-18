客運駕駛流失嚴重 公路總局補助近10萬徵人留才

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（中央社記者余曉涵台北18日電）COVID-19疫情導致客運駕駛人才嚴重流失，交通部公路總局今天說，預計20日起到年底，只要符合條件應徵、任職滿一定期間等，就給予相關補助，總計每人可獲得近新台幣10萬元。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，公路及市區客運大幅減班，導致駕駛流失嚴重，交通部長王國材今年5月特別指示公路總局要積極協助業者改善人力缺口。

公路總局今天發布新聞稿表示，除了持續推出「大客車駕駛擴大徵才穩定就業留才方案」外，7月也將補助要點草案陳報交通部，預計從20日起到12月31日止，凡是前半年未在台灣境內擔任大客車駕駛的民眾，應徵錄用擔任公路或市區客運駕駛，任職滿3個月即給予駕駛訓練費用。

其中小客車逕升大客車最高1萬4500元、大貨車升大客車最高1萬3500元，以及生活津貼，包含小客車逕升大客車8週，政府及業者各負擔2萬3800元；大貨車升大客車5週，政府及業者各負擔1萬4875元等「育才」補助。

公路總局說，若民眾任職滿6個月及1年時，再發給各3萬元的「留才」補助，總計每名駕駛可獲政府補助近10萬元，但最終的補助項目及金額，還是要以公路總局發布的要點為準。

公路總局表示，任職滿1年的留才補助是今年加碼提供，希望能儘速緩解現階段業界面臨的缺員問題，但長期仍將輔導業者改善勞動條件、提升薪資待遇，讓駕駛員都能久任。

徵才方面，公路總局說，20日起將在全國巡迴辦理大客車駕駛招募活動共6場次，首場在嘉義市轉運中心舉辦，邀集當地10家客運業者參加，以協助媒合。（編輯：管中維）1110818