邱英浩上任北市大校長 攜手聯醫盼成立醫學院

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台北市立大學18日舉行第3任校長布達暨宣誓典禮，新任校長邱英浩（右2）正式走馬上任，台北市副市長黃珊珊（中）、教育局長曾燦金（左2）等人到場祝賀。中央社記者陳昱婷攝 111年8月18日

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（中央社記者陳昱婷台北18日電）台北市立大學新任校長邱英浩今天宣誓就職，台北市副市長黃珊珊、聯合醫院多名副總院長到場祝賀，同時宣布北市大將攜手聯合醫院成立醫學院，盼教育部、衛福部支持。

台北市立大學今天舉行第3任校長布達暨宣誓典禮，黃珊珊、教育局長曾燦金、資訊局長呂新科、北市大前校長戴遐齡及聯合醫院副總院長許家禎、黃遵誠等人均到場祝賀。

黃珊珊致詞表示，北市大是全國唯一的市屬大學，也是一所關注城市發展的綜合性大學，不只協助市府創立聰明老化跨域創新中心、高齡健康前瞻中心，還孕育了戴資穎、王齊麟、李洋等非常多體育好手，國際表現更是在多項排行名列前茅。

黃珊珊提及，今天有許多聯醫同仁出席，是因為她與邱英浩有一個遠大的理想，就是希望北市大可以設立醫學院，成為更具有發展前景的綜合大學。

黃珊珊指出，聯醫有許多醫師是教授，所以師資不是問題，現在只差校地，考慮的地點包含松南營區都市計畫變更後分得空地和劍潭青年活動中心，讓台北市自己的醫學院與醫院結合，打造更完整的醫療體系。

邱英浩致詞表示，大學的核心思想是自治、民主與自由，進了校園的圍牆，無論黨派、宗教、行業都是一家人，共同創新知識、發展技術，北市大過去是這樣，未來也會繼續維持。

邱英浩指出，少子化導致大學招生競爭嚴峻，今年只有11所學校滿招，北市大也受到影響，必須針對課程及校園營造進行調整，要以整個城市都是校園的理念跟市府結合創造優勢。

邱英浩說，除了成立醫學院的理想外，將持續推動北市大國際化，與156所姊妹校要有更多實質合作，還可以在體育、教學及研究成果的基礎上，與市府共同進行城市外交與學術交流。

邱英浩會後接受中央社記者電訪表示，北市聯醫是全台灣最大的社區醫院，且經歷SARS（嚴重急性呼吸道症候群）、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）戰役，身經百戰，卻缺乏醫學系支持，而北市大從建校時就有成立休閒健康學院的構想，兩者一拍即合，市府也大力支持。

邱英浩說，只要獲得衛福部、教育部同意，北市大將配合從單一科系開始成立，可以是學士後醫、中醫、護理或長照等系所，同時覓地建立起一棟醫學院或校區。

對於市長輪替是否會對此規劃有影響，邱英浩認為，無論誰當選，他都還是校長，將繼續倡議這個重要的構想，「這是一件好事，是救人的事情，相信3名參選人都會支持。」（編輯：李亨山）1110818