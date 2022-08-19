更多編輯台推薦新聞：
綠營換將清理戰場 桃園市長選戰進入全新局面
政治

綠營換將清理戰場 桃園市長選戰進入全新局面

森英惠96歲辭世獨特風格獲封蝴蝶夫人 曾設計雅子皇后婚紗
文化

森英惠96歲辭世獨特風格獲封蝴蝶夫人 曾設計雅子皇后婚紗

影片／花7年縮時記錄寶島美景 馬來西亞攝影師用行動愛台灣
文化

影片／花7年縮時記錄寶島美景 馬來西亞攝影師用行動愛台灣

台科大生2年前「哈雷概念車」課程報告爆紅 引外媒關注
生活

台科大生2年前「哈雷概念車」課程報告爆紅 引外媒關注

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

陸軍官校集體腹瀉疑食物中毒 14名學生就醫已出院

2022/8/19 12:04（8/19 12:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
陸軍官校陸續有學生發生腹瀉情況到醫務所求助，其中14人脫水較嚴重送醫，上午陸續出院。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
陸軍官校陸續有學生發生腹瀉情況到醫務所求助，其中14人脫水較嚴重送醫，上午陸續出院。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄19日電）陸軍官校昨天上午開始陸續有學生發生腹瀉情況到醫務所求助，學校研判狀況不尋常，通報高市衛生局釐清，初步研判為17日晚餐出問題，其中14人脫水較嚴重送醫，上午陸續出院。

陸軍官校告訴中央社記者，昨天上午陸續有學生腹瀉，到醫務所求助，因狀況不尋常，學校第一時間就通報軍醫單位與衛生所釐清，針對環境、食物、學生排泄物展開化驗。

校方表示，腹瀉學生中，有14人因為脫水狀況較嚴重，後送國軍高雄總醫院檢查、吊點滴，在今天凌晨前都已全數出院回到學校，其餘學生在醫務所投藥後症狀都有緩解。

校方指出，餐廳在昨晚完成清消，高雄市政府衛生局人員也已前來採檢，初步研判可能是17日晚餐出問題，詳細情況尚待釐清。高市衛生局表示，接獲學校通報採驗體體待釐清。（編輯：孫承武）1110819

延伸閱讀
空軍屏東基地90名官兵疑食物中毒 衛生局調查陸軍官校多人確診 校方：已啟動防疫機制
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族