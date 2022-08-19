陸軍官校集體腹瀉疑食物中毒 14名學生就醫已出院

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陸軍官校陸續有學生發生腹瀉情況到醫務所求助，其中14人脫水較嚴重送醫，上午陸續出院。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

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（中央社記者曾以寧高雄19日電）陸軍官校昨天上午開始陸續有學生發生腹瀉情況到醫務所求助，學校研判狀況不尋常，通報高市衛生局釐清，初步研判為17日晚餐出問題，其中14人脫水較嚴重送醫，上午陸續出院。

陸軍官校告訴中央社記者，昨天上午陸續有學生腹瀉，到醫務所求助，因狀況不尋常，學校第一時間就通報軍醫單位與衛生所釐清，針對環境、食物、學生排泄物展開化驗。

校方表示，腹瀉學生中，有14人因為脫水狀況較嚴重，後送國軍高雄總醫院檢查、吊點滴，在今天凌晨前都已全數出院回到學校，其餘學生在醫務所投藥後症狀都有緩解。

校方指出，餐廳在昨晚完成清消，高雄市政府衛生局人員也已前來採檢，初步研判可能是17日晚餐出問題，詳細情況尚待釐清。高市衛生局表示，接獲學校通報採驗體體待釐清。（編輯：孫承武）1110819