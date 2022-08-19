陸官集體腹瀉 梓官漁會負責烹煮餐食稱配合調查

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（中央社記者曾以寧高雄19日電）陸軍官校入伍生團昨天發生集體腹瀉情況，共251人不適、其中14人送醫，負責烹煮餐食的梓官區漁會表示，若食材或烹煮有問題，應會全面平均發生身體不適，會全力配合調查。

陸軍官校昨天入伍生團發生疑似食物中毒案件，高雄市政府衛生局指出，經查共有251人出現症狀、其中14人送醫，今天已全數康復；現場抽驗53件相關檢體送驗，並要求今天停止供膳1天。

梓官區漁會總幹事張鈞華接受中央社記者電訪表示，陸軍官校餐食由梓官區漁會負責烹煮，但食材是軍方自行採購，且廚房大鍋菜同時供應好幾個連。

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張鈞華說，若是食材或烹煮過程有問題，應該會全面平均發生身體不適，但目前不適學生並非平均分布在各聯隊，且烹煮都是依照標準作業程序，工作人員也有定期健康檢查，細節待衛生局釐清，會全力配合調查。

陸軍官校今天發布新聞稿指出，入伍生團部分入伍生在17日晚間開始出現腹瀉症狀，陸續至醫務所就診，目前已完成食物及部分人員排泄物檢體採集，通知衛生局釐清，後續全力配合調查。（編輯：戴光育）1110819