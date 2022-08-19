樟樹實中、瑞芳高工連線澳洲圖書 學習無國界

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（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北市全市校長會議今天舉行，整合介接學校與市立圖書館圖書資源；樟樹實中與瑞芳高工學生也可使用澳洲的高中圖書館，學生透過多元數位線上閱讀及實體圖書，讓學習無國界。

新北市111學年度校長會議今天在市府舉行，並邀請美國西谷學院（West Valley College）、箴言高中（Living Word Lutheran High School）及澳洲瑪格麗特河高中（Margaret River Senior High School）校長線上參與，希望成為國際夥伴關係。

教育局技職教育科告訴中央社記者，以元宇宙Metaverse概念，啟動Library-verse圖書宇宙計畫，也就是圖書資源無國界、不受限數位學習互聯網，將以學生為教育主體。

技職科表示，校長會議是推動Library-verse概念，目前只有澳洲瑪格麗特河高中試辦開放新北市樟樹國際實驗中學、瑞芳高工學生，透過帳號與密碼借閱該校所有數位圖書資源；將來，各級學校也可與自己的國際姊妹學校洽談，分享彼此數位教育資源。

至於國內數位圖書資源，教育局說，新北學生可以透過親師生平台，介接「新北市立圖書館電子資源管理系統」，提供學生多元化數位及實體圖書資源。

市長侯友宜致詞與接受聯訪時表示，這些資源早就都在，只是缺乏整合，今天藉由校長會議機會，希望與校長聊聊數位學習及融入圖書館數位化，也請公私立大學校長們與會，期盼可以跨學制、跨領域、跨國際分享大學教育圖書資源，讓學習無所不在。

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文化局長龔雅雯在會議中分享博物館與圖書館的藝術與文化資源，歡迎校園廣為運用。市立圖書館也啟動線上閱讀服務，推出「新北E書房」一站式線上學習網站，提供53萬冊電子資源，讓民眾免費借閱。

校長會議中，邀請美國加州聖塔克拉拉郡圖書館區（Santa Clara County Library District）薩拉托加市圖書分館（Saratoga Library）管理員Jean Nei及Lisa G Liu專題演講「如何推動數位學習的學習素養」，與校長分享符合時代的數位學習素養。 （編輯：方沛清）1110819

新北市111學年度第一學期公私立學校校長會議19日舉行，為睽違兩年後再度以實體會議方式辦理，計有365名校長與會。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年8月19日

新北市111學年度第一學期公私立學校校長會議19日登場，並邀請美國西谷學院（West Valley College）、箴言高中（Living Word Lutheran High School）及澳洲瑪格麗特河高中（Margaret River Senior High School）校長線上參與，希望成為國際夥伴關係。圖為校長們參與會議情形。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年8月19日