石碇永安里曾是產茶重鎮 學生找史料重現輝煌歲月

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台灣省茶業改良場退休技士張健夫半世紀前發明設計「圓筒炒菁機」，並選在「永安共同製茶示範工廠」開始推廣，如今成為每個茶農家庭或製茶工廠必備器械。（龜（歸）鄉永安一碇紅提供）中央社記者高華謙傳真 111年8月22日

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（中央社記者高華謙新北22日電）新北石碇區永安里有輝煌茶業歷史，民國60年設全台首間半機械半發酵製茶工廠，供各地茶農學習，但工廠在翡翠水庫興建時遭拆除。政大學生查找史料，重現半世紀前茶金歲月。

國立政治大學傳播學院「龜（歸）鄉永安一碇紅」學生團隊參加農委會水土保持局主辦的民國111年大專生洄游農村競賽，9名學生自6月起在新北市石碇區永安里展開2個月駐點行動，協助當地進行地方創生。

「龜（歸）鄉石碇永安茗」表示，新北市石碇區永安里曾是北部重要包種茶產區，電影「魯冰花」與「溫柔的慈悲」還曾到此取景。70年代被劃作翡翠水庫集水區後，北勢溪溪水上漲淹沒永安里大片茶園和住家，其中包括全台首間半機械、半發酵製茶工廠「永安共同製茶示範工廠」，這片被淹沒聚落也因而得名「失落的村莊」。

政大傳播學院學生代表王若茵接受中央社記者訪問時表示，適逢連續多日高溫未雨，翡翠水庫水量跌破6成5、來到近幾年來最缺水情況，「失落的村莊」部分民房遺址也重見天日。雖然當年製茶示範工廠已遭拆除，但他們在了解永安里過去人文歷史時，發現50年前台灣首座規劃製茶作業一貫化的「永安共同製茶示範工廠」珍貴史料，並於20日與21日在已廢校25年的永安國小校舍（現為雲海國小永安分班）策展。

「龜（歸）鄉永安一碇紅」今天發布新聞稿指出，當年規劃建造永安製茶示範工廠的台灣省茶業改良場退休技士張健夫特地從高雄北上出席策展，他回憶，民國50、60年代，台灣茶有9成外銷60多個國家，當時做茶的老闆都是台灣百萬富翁。但在文山及凍頂等高級包種茶區的茶農得手工自產、自製與自銷，生活辛勞困頓。

應邀觀禮的行政院農業委員會茶業改良場退休場長林木連表示，台北縣政府60年在石碇鄉永安村籌建「永安共同製茶示範工廠」，輔導茶農採用半自動機械採茶生產包種茶、烏龍茶。

他說，這是台灣首座示範工廠，設置萎凋、殺菁、揉捻、解塊與乾燥等各種新式機械設備，使製茶過程一貫化，時間縮短且品質不變，開拓台灣茶業產銷新的里程，不僅為茶農增加收入，也為國家爭取更多外匯。

林木連指出，現今茶農與製茶廠使用的「圓筒炒菁機」，即是當年擔任台灣省茶業改良場場長吳振鐸與技士張健夫研發，替代茶農使用鑄鐵鍋進行人工炒茶方式。由於在永安試辦時茶農反應熱烈，茶改場才有信心將一貫化製茶作業技術向國內其他茶區推廣。

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今年81歲高齡、曾在78年到86年擔任台北縣長的尤清也到策展現場，他說，是抱著看老朋友的心情來到永安，當年中央為大台北飲用水需求興建翡翠水庫，淹沒永安、碧山與格頭村土地，永安國小也只剩個位數學生就讀。時隔25年，看到政大有年輕人願意再投入永安偏鄉做地方創生，非常感動，路程再遠也要親自來看。

永安里里長蕭敏玲告訴中央社記者，種茶至今仍是永安里重要產業，不過近日降雨稀少，許多茶葉枯萎，茶農損失慘重。（編輯：方沛清）1110822

政治大學傳播學院學生代表王若茵22日表示，連日高溫未雨，翡翠水庫蓄水量跌破6成5，來到近幾年來最缺水情況，卻也讓新北市石碇區永安里當年因建水庫被淹沒的部分遺址（圖）重見天日。（龜（歸）鄉永安一碇紅提供）中央社記者高華謙傳真 111年8月22日

國立政治大學9名學生自6月起在新北市石碇區永安里展開2個月駐點行動，協助當地進行地方創生，並於20日、21日在已廢校25年的永安國小校舍（現為雲海國小永安分班）策展。圖為民眾參觀策展。（龜（歸）鄉永安一碇紅提供）中央社記者高華謙傳真 111年8月22日

「龜（歸）鄉永安一碇紅」22日發布新聞稿指出，台灣省茶業改良場退休技士張健夫特地從高雄北上出席策展，他回憶，民國50、60年代，台灣茶有9成外銷60多個國家，當時做茶的老闆都是台灣百萬富翁。（龜（歸）鄉永安一碇紅提供）中央社記者高華謙傳真 111年8月22日