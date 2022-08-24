南科三期環評案再闖大會 承諾提高用水回收後過關

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北24日電）環評大會今天審查南科三期開發環評案，本案為第2次闖關環評大會，經開發單位承諾提高全區用水回收、加嚴放流水標準及進行區域健康風險評估後，環委終於願意放行，建議補充修正後通過。

行政院環境保護署今天召開環境影響評估審查委員會第426次會議，進行「南部科學園區台南園區三期基地開發計畫環境影響說明書」與「台南科學園區二期基地開發暨原一期基地變更計畫（第十一次變更）環境影響差異分析報告」等2案合併討論。

南科三期開發案環評多舛，原本因開發基地鄰近八角寮疑似遺址且開發基地面積接近100公頃，遭環評委員認定對環境有重大影響之虞，建議進入第2階段環境影響評估，後在開發單位承諾縮減開發規模、就地保存考古遺址等規劃下，重回專案小組審查，終於在今天2度闖關環評大會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

開發單位承諾規劃生態綠廊，強化生態保育；提高水資源再利用，全區用水回收率提高至82%，並參採環委建議，再次自主加嚴放流水標準，較法規加嚴約30%；並針對樹谷及台南園區（1至3期）進行健康風險整體評估。

原開發單位計畫園區範圍內選取4點進行土壤監測，環委今天提出環境監測計畫土壤監測地點於園區內至少5處，開發單位承諾辦理，本案建議補充修正後通過大會審查。（編輯：陳仁華）1110824