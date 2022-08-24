高溫推升用電 台電：積極調度維持供電穩定

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（中央社記者曾智怡台北24日）高溫帶動負載大增，台電晚間表示，今天尖峰負載在下午1時29分達3979.5萬瓩，為歷年8月用電次高。台電中午過後即展開需量反應、各類型機組調度等作為，讓原可能突破4000萬瓩的尖峰負載下降，持續確保供電穩定。

今天颱風馬鞍外圍環流接近台灣，雖為中南部地區帶來降雨，但中北部直到傍晚前都高溫悶熱，尖峰負載於下午1時29分達3979.5萬瓩，為歷年8月用電尖峰紀錄第2名。

台電透過新聞稿表示，從下午1時就啟動調度作為，而負載因高溫上升，太陽光電也因南部雨勢受影響，因此今天尖峰備轉容量199.3萬瓩，備轉容量率約5.01%；過往台電通常於夜尖峰時段才啟動各項調度作法，今天則因應天氣情況提早展開調度，也有效壓低負載。

台電表示，因應再生能源間歇性發電的特性，透過靈活運用抽蓄水力、時間電價、輔助服務及需量反應等彈性措施，配合精進傳統機組調度策略，確保尖峰負載維持穩定供電，夜間尖峰也重回7%以上。

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台電將持續發展再生能源發電量預測技術，協助調度人員掌握再生能源未來發電情況。

台電指出，全球電業受極端氣候影響甚大，歐洲多國面臨乾旱，影響核電使用效率，中國則因乾旱導致嚴重缺電，未來隨著再生能源併網量增加，用電尖離峰型態改變，台電一方面持續確保穩定供電，同時致力於需求面管理，創造節電誘因重塑用電習慣，也盼攜手民眾減少電能消耗、提升能源使用效率，共同致力電網穩定與能源轉型。（編輯：楊蘭軒）1110824