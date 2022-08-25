中秋連假將至 省道易塞路段出爐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北25日電）中秋連假即將到來，交通部公路總局今天表示，預計將以前往觀光風景區旅次為主，預估9月8日下午起就會湧現車潮，包含台9線蘇花路廊及南迴公路等都是壅塞路段。

中秋連假從9月9日起到9月11日，公路總局今天發布新聞稿指出，這次連假除了返鄉及收假旅次，預計將以前往觀光風景區旅次為主，預估將從9月8日下午起出現，觀光旅遊車潮將於9月9日至9月11日全日於各大觀光風景區湧現，返回工作地車潮則預計自9月10日下午起至9月11日出現。

公路總局預測連假期間省道易壅塞路段，包含地區主要幹道，像是台9線蘇花路廊及南迴公路、台1線水底寮~楓港路段、台61線鳳鼻~香山路段、竹南到後龍及中彰大橋路段等。

銜接高速公路系統交流道如台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線接國3快官及霧峰交流道、台86線歸仁交流道及仁德系統、台18線接國3中埔交流道、台88線鳳山到五甲系統路段等。

重要觀光風景地區鄰近路段如台2線萬里~大武崙路段及福隆路段、台2線及台2乙線關渡到淡水路段、台3線大溪路段、台9線礁溪路段、台14甲線霧社到清境農場路段、台21線日月潭周邊、台26線楓港到墾丁路段等。

為紓解省道壅塞路況，公路總局表示，將依據各易壅塞路段交通特性規劃各項疏導措施，包括替代道路、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制、大貨車時段性禁行管制、省道即時路況資訊提供等，並協調地方警察單位加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施。

另外，蘇花路廊實施大客車優先行駛措施，增進行駛時間優勢，鼓勵民眾搭乘公共運輸。

公路總局說，屏鵝公路台1線高屏大橋到楓港路段及台26線楓港到恆春路段，因應種樹百里2.0計畫桿線下地暨景觀優化工程，將有部分路段因施工而縮減車道，為降低交通衝擊，工區路段已規劃替代行駛路線、調撥車道等交通維持措施，請用路人行經工區路段時，遵循牌面指示及現場人員引導，小心駕駛。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，公路總局表示，9月8日凌晨0時起至9月12日凌晨0時止推出多項全國性共通國道（公路）客運優惠，提供返鄉及出遊旅客選擇，包含86條中長途國道客運路線享平日優惠或85折優惠價、搭乘高鐵、台鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠、使用電子票證搭乘49條台灣好行路線享半價優惠。

公路總局另於9月9日凌晨0時起至9月12日凌晨0時止針對東部地區推出兩項地區限定優惠措施，第1項為「在地有腳租賃優惠」措施，搭乘指定東部國道客運路線，持票根向東部指定汽機車租賃業者租車享租賃優惠，再持車輛租賃憑單，回程客運票價再享優惠（租汽車者折抵200元、機車者折抵100元）；持有東部合法旅宿住宿憑證或台灣好行套票，來回搭乘指定東部國道客運路線享「4人同行1人免費」，回程再享總票價折抵200元優惠。（編輯：管中維）1110825