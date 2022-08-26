中秋假期搭東部國道客運 享票價和租車優惠

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（中央社記者盧太城台東縣26日電）鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，中秋節假期持有租車和住宿證明，搭乘東部國道客運享有折扣，公路總局歡迎民眾多利用。

公路總局台東監理站長洪美芳今天告訴中央社記者，中秋節假期公路總局推出「東部地區限定」優惠，提出在地有腳活動。自9月9日至11日搭乘指定東部國道客運路線享租車優惠，持在東部租車的憑證享回程票價優惠（汽車折200元、機車100元）。

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另持東部合法旅宿業住宿憑證或台灣好行套票，搭乘東部國道客運（北宜、北花線）享4人同行1人免費，回程再折抵200元（與在地有腳優惠租賃優惠擇一使用）。

洪美芳表示，民眾可利用交通部公路總局「iBus公路客運」的網頁或利用手機APP，輕鬆查詢客運路線優惠套票資訊及預估到站時間，節省荷包，並可隨時掌握想搭乘的客運班車動態，輕鬆轉乘到達目的地，減少等候浪費時間之苦，也達到安全、便利、省時、省荷包的效益，鼓勵大家多利用大眾運輸工具返鄉或旅遊。（編輯：黃世雅）1110826