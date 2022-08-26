文化大學校長遴選 現任研發長王子奇勝出

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中國文化大學董事會近年風波不斷，連帶也使校長職務出缺多時，最新校長遴選結果26日下午正式出爐，由現任研發長王子奇獲選，將報請教育部核准聘任。（中國文化大學提供）中央社記者陳至中傳真 111年8月26日

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（中央社記者陳至中台北26日電）中國文化大學校長遴選結果今天下午出爐，由現任研發長王子奇在董事會投票中勝出，待教育部核准後，就能結束文大長達9個月來沒有校長的局面。

文化大學董事會近年風波不斷，連帶也使校長職務出缺多時。前任校長徐興慶於去年宣布不續任，到11月任期屆滿後，便由副校長王淑音代理至今。

文大董事會於今年初才完成改選，遴選委員會7月正式公告徵求第9任校長候選人，依照文大公布的遴選辦法，由遴選會透過資格審查、治校理念報告、詢答等程序後，推選出2到3人，最終由董事會圈選。

文大校方今天下午發布新聞稿，董事會開會，聽取兩名侯選人簡報並進行詢答，最後以投票順利圈選出王子奇為第9任校長，將報請教育部核准聘任。

根據校方提供的資訊，王子奇是文大化學工程學系學、碩士，台灣大學化學工程學系博士，曾任文大化材系系主任、研發長等職務。

文大沒有公布候選人及進入各遴選階段的名單，據熟悉校內人士透露，遴選會選出的2名候選人，分別是現任研發長王子奇，以及前台北商業大學校長張瑞雄。董事會原有11席董事，但部分董事在圈選投票中迴避，王子奇最終獲得9票。

文大校方則表示，王子奇在遴選會階段，就獲得多數委員青睞，今天更獲得出席9名董事全數支持。

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文大董事會透過校方指出，這次校長遴選除除依相關法規辦理，更打破傳統，組成更具代表性的遴選委員會，首度新增校友總會以及教職員票選代表，藉此廣納28萬校友及師生的意見。

面對少子化衝擊對私校帶來的嚴峻挑戰，文大董事會表示，未來除基於捐助章程規定的董事會權責，對學校預、決算，以及校務、計畫、重要規章進行必要的審議與監督外，將充分授權新任校長進行校務必要改革。（編輯：管中維）1110826