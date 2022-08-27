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提升東海岸醫療服務 長濱衛生所9月起增開骨科

2022/8/27 16:03
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（中央社記者盧太城台東縣27日電）台東東海岸醫療服務量能提升，9月起花蓮慈濟醫院將於每週五在長濱鄉衛生所提供骨科門診，民眾不用再舟車勞頓往返台東市區或外地大醫院就醫。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，台東縣因地處偏遠，部分專科醫師人力缺乏，為提升偏鄉地區醫療量能，台東縣政府積極籌措財源補助醫院聘用專科醫師人力。由於地理特性，台東縣醫療資源多集中市區，骨科專科醫師有13名，其中12名執登在台東市區，1名在關山鎮，東海岸和南迴線則沒有。

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尤其長濱鄉在台東縣最北邊且地處偏遠，部落老人家表示有骨科看診需求，但當地僅2家西醫診所及衛生所，且東海岸沿線並無執登骨科醫師。

台東縣政府表示，為解決東海岸醫療需求，縣政府團隊在台東縣長饒慶鈴指示下，邀請佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院骨科醫師，自9月2日起在長濱鄉衛生所每週五提供上、下午共2診次骨科門診，請民眾多加利用。（編輯：郭諭儒）1110827

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