荷蘭人風櫃築城400年 澎湖學國際研討會登場

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2022澎湖學第22屆國際學術研討會27日起一連3天舉行，澎湖縣長賴峰偉（前左4）出席表示，「澎湖研究學術研討會」是他在首任縣長任內首辦，開辦至今已逾20年，研究成果、活動形式、主題內容豐富有特色，去年正式成為「澎湖學」。（澎湖縣政府提供）中央社 111年8月27日

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（中央社澎湖縣27日電）為期3天的2022澎湖學第22屆國際學術研討會今天登場，今年適逢荷蘭人第2次（1622年）抵澎建築風櫃尾荷蘭城400年，探討400年前澎湖與荷蘭東印度公司的歷史、經濟、文化發展。

澎湖學第22屆國際學術研討會是由澎湖縣政府文化局與中研院台史所、曹永和文教基金會共同舉辦，為期3天，來自國內外近30名專家學者齊聚一堂，透過座談發表、評論、交流討論及實地踏查，為研討會震盪出更璀燦的學術花火。

澎湖縣長賴峰偉表示，「澎湖研究學術研討會」是他在首任縣長任內首辦，開辦以來已逾20個年頭，研究成果、活動形式、主題內容豐富且具特色，去年正式成為「澎湖學」。

賴峰偉指出，今年適逢荷蘭人第2次（1622年）抵澎建築風櫃尾荷蘭城400年，故以此為主題，探討400年前澎湖與荷蘭東印度公司的歷史、經濟、文化發展，相當有意義。

賴峰偉說，感謝許多在地文史工作者，發掘澎湖的故事與歷史，讓珍貴史料得以保留、存續。希望在政府、民間攜手合作下，早日完成增修澎湖縣志，完整保留地方史料，讓澎湖學資料發揚光大。

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中研院台史所長許雪姬表示，此次會議將探討1622年西方各國如何看待澎湖、當時澎湖的人口數，及以荷蘭城的考究。期待透過研討與史料，深入了解澎湖在歷史上的角色定位。

澎湖文化局表示，這次共邀集近30名專家學者，包含3名國外學者。議程規劃5場論文發表（共計13篇論文將參與口頭發表）、1場新書發表會及1場綜合座談；29日赴風櫃城堡遺址、蛇頭山（孤拔墓、松島艦紀念碑）、天后宮（諭退碑）等地探訪。（編輯：謝雅竹）1110827