8/27本土2萬5621例 增40死、179例中重症

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國內27日新增2萬5621例COVID-19本土病例。圖為民眾26日在松山機場觀景台看飛機起降。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤台北27日電）中央流行疫情指揮中心宣布，國內今天新增2萬5621例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案中新增40名死亡病例；境外移入新增280例。（編輯：陳政偉）1110827

疾管署新聞稿

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增25,901例COVID-19確定病例，分別為25,621例本土個案及280例境外移入；另確診個案中新增40例死亡。

指揮中心表示，今日新增之25,621例本土病例，為11,493例男性、14,115例女性，13例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市（5,539例），臺北市（3,167例），桃園市（2,976例），臺中市（2,952例），高雄市（2,076例），臺南市（1,545例），彰化縣（977例），新竹縣（767例），新竹市（733例），苗栗縣（653例），屏東縣（620例），宜蘭縣（567例），雲林縣（516例），花蓮縣（509例），基隆市（440例），南投縣（396例），嘉義縣（371例），臺東縣（272例），嘉義市（271例），澎湖縣（132例），金門縣（119例），連江縣（23例）。

指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為22例男性、18例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、38例具慢性病史、24例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月15日至8月24日，死亡日期介於6月11日至8月24日。

指揮中心說明，今日新增280例境外移入個案中，為140例男性、140例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南（29例），日本（10例），美國及泰國（各4例），菲律賓（3例），荷蘭、新加坡、英國及馬來西亞（各2例），印尼、德國、斯洛伐克及印度（各1例）移入，另218例感染國家調查中。入境日期介於今年7月22日至8月26日。

指揮中心統計，截至目前國內累計15,989,094例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含10,786,388例排除），其中5,194,850例確診，分別為26,700例境外移入、5,168,096例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計9,813例COVID-19死亡病例，其中9,797例本土，個案居住縣市分布為新北市2,101例、臺北市1,101例、臺中市983例、高雄市917例、臺南市761例、桃園市737例、彰化縣561例、屏東縣405例、雲林縣311例、南投縣291例、苗栗縣233例、嘉義縣230例、基隆市217例、宜蘭縣196例、嘉義市160例、花蓮縣156例、新竹縣154例、臺東縣139例、新竹市98例、澎湖縣27例、金門縣19例；另16例為境外移入。

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）