防疫工傷／因公染疫成職災黑數 雇主態度是關鍵

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防疫工傷4（中央社記者吳欣紜、陳昱婷台北29日電）疫情持續2年多，全台超過500萬人確診，許多人在工作時染疫，但職災給付申請案件不超過3000件，尤其第一線高風險的醫護更是不成比例，成為「職災黑數」。

109年1月1日起至今年6月22日期間，勞保局統計有超過13萬件的普通傷病給付，同期間申請染疫職災給付的件數僅有2547件，若加上核定不給付的83件，只有2630件。

雖然勞工保險規定，勞工因工作而染上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）可申請職災給付，這方面的案量對比普通傷病申請數量卻少之又少，這並不代表因公染疫的人數少，而是許多勞工不敢或不知如何申請職災給付。

勞工染疫職災 請領給付要先過雇主關

洪小姐從事業務工作已經5、6年，拜訪客戶是家常便飯，她某天自覺身體不舒服，經過快篩、PCR確認染疫。

事後她回憶，發現染疫前3天都只有拜訪同一家公司，且那家公司事後也有許多員工確診，讓洪小姐認為自己職災染疫的機率相當高。

不過，當洪小姐向公司表明要申請職災給付時，卻被公司長官拒絕，表示「公司堅持必須社交距離APP顯示與接觸者時間超過2小時才能請領職災給付。」但她翻遍勞動及衛生法規，卻都沒看到這樣的一條規定。

洪小姐無奈表示，不讓她申請職災給付也罷，但她染疫後持續發燒、咳嗽，身體非常不舒服，很想在家休息，但不論是請病假或是請自己的假，公司都以人力不足禁止，甚至要求洪小姐在家工作。

疫情延燒，全球物流需求火熱，空運是物流產業鏈的一環，去年4、5月間，華航貨機機師執勤進出疫情重災國家，自身也成了受災戶，超過30名機師及其家人確診。

對於機師因公染疫，華航表示，公司都依規定幫忙員工請領職災給付。華航相關工會人員認為，因為工會有力，所以資方不敢輕忽員工權益。

醫護扛防疫重責 職災給付難上難

相較之下，台大醫院企業工會秘書長王棋筠不諱言表示，「醫院不希望被外界得知有員工染疫」，不論是勞保職災給付或執行第5類傳染病防治工作致傷病或死亡補助，仍會有單位主管抱持「員工是在製造麻煩」心態，打壓想爭取應得賠償的員工。

王棋筠也提到，曾經有醫師在社區看病時被感染，想要申請相關補助，卻被單位主管以「非因公染疫」而由擋下來，讓這名醫師感到害怕，工會因此不斷輔導、協助，並強調無須附上主管簽核，才讓這名醫師願意備妥資料提出申請。

醫院群聚及員工染疫不時發生，住宿式長照機構更是重災區，截至今年5月底，共有817家群聚感染，不僅5770個住民確診，更有2949名工作人員染疫。醫療保健及社會工作服務業是請領染疫職災給付最多的行業，但勞保局統計也只有552件。

面對雇主打壓，許多勞工不免放棄職災給付申請權益，縱使職災給付相較於普通傷病給付的金額相對來得高，也寧願「忍一時換得日後好日子」。

申請職災困難重重 防疫保單成避風港

洪小姐說，由於自己有購買保防疫保單，加上不願意為了申請職災而與雇主撕破臉，因此她決定放棄申請職災給付，縱使她知道自己有權利申請。

王棋筠也說，許多染疫員工光是申請染疫補助就身心俱疲，加上被告知職災給付額不高且程序同樣複雜，所以就作罷、沒有再申請，但職災給付的請求權時效為5年，因此工會仍會鼓勵員工可以多加利用。

勞保局職災給付組組長陳慧敏表示，勞保局審查職災給付案件是依照「勞工職業災害保險職業病種類表」中的「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）」項目，根據適用職業範圍、工作場所或作業，從事必須接觸COVID-19患者或其檢體或廢棄物工作為認定依據。

另外，也會參酌相關認定參考指引及醫學專業意見等來認定，像是依照勞動部職業安全衛生署訂定的「職業因素引起嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）認定參考指引」，若染疫勞工屬於「職場暴露高風險」或「職場群聚感染」時，除了有明確事證可以排除勞工染疫與工作無關外，原則都可認定與職業相關。

陳慧敏也提到，如果投保單位不願意在職災傷病給付申請單上蓋章，勞工還是可以舉證並自行送件到勞保局，勞保局受理後就會啟動行政調查，並回頭詢問雇主的勞工狀況，如果真的難以判定，後續也會請職業醫學科特約專科醫師提供醫理見解，作為核定參考依據，保障勞工權益。（編輯：陳清芳/陳政偉）1110829