防疫工傷／清潔員染疫 驚訝確診讓自己離陳時中好近

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吳姐（化名）是信實集團今年在桃園國際機場第1個確診的清潔人員，公司幫忙申請工傷補助，讓她雖染疫卻不孤單。圖為桃園機場清潔人員在座位區加強擦拭消毒。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬台北29日電）吳姐（化名）是信實集團今年在桃園國際機場第1個確診的清潔人員，當時她覺得原來陳時中離自己好近，慶幸沒有傳染給高齡父母，但康復出院時，女兒不敢擁抱她，令她有點受傷。

今年1月初時，吳姐自覺感冒了，到診所看病時主動告知在桃機工作，醫生非常謹慎，建議她至醫院篩檢，吳姐遵照醫生指示，立即到衛生福利部桃園醫院篩檢，採檢結果出來，醫護人員馬上要求她戴好口罩並辦理住院。

當時COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區病例並不像現在這麼多、這麼常見，吳姐得知自己確診時很驚訝，心想：「不是已完整打完2劑疫苗嗎？怎麼還會中？」

40多歲的她第一時間讓高齡父母知道，老家父母安慰她要面對接受，雖然她的CT值只有13，但她除了較疲倦外，沒有其他症狀，屬於輕症。

吳姐很幽默地說，當時以為中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（現已卸任指揮官）離她很遠，直到確診後住院期間，在醫院天天從電視上看陳時中報出自己的確診代號，她忽然覺得陳時中離自己好近。

吳姐很佩服疫調人員的專業能力，竟然經由手機定位和監視器，就能把她的足跡，掌握得比她自己還清楚，很慶幸沒有傳給家人或同事。

吳姐坦言，住院時很想念先生和國小三年級的女兒，15天後康復出院時，她內心設想的小劇場是女兒看到她後會飛奔過來擁抱她，沒想到真實情況卻是女兒看她後反而往後退，讓她有點感傷。

進一步了解後才知她住院後，女兒對疫情感到很害怕，她也請老師協助教導孩子正確認識疫情，勇敢面對，既然遇到了，就當做是機會教育。

不過，由於女兒就讀學校一名主任提到有家長確診時，公布她女兒的姓名，女兒的班級一度被排擠，讓吳姐覺得非常不妥、提出抗議，因為她擔心女兒會遭到不當對待。

吳姐說，學校坦言首次遇到學生家長確診而處理不當，向她道歉，同時也加強對全校的宣導教育，希望大家對確診者要有同理心，之後情況也獲得改善。

在大人正確的引導下，吳姐很欣慰女兒現在對疫情不再害怕，反而還會問何時還要再隔離，因她住院時，女兒和先生因是接觸者，在家隔離14天，對女兒來說，因爸爸在管教上很自由，讓女兒吃、喝、玩、樂很隨興，女兒認為是另一種「小確幸」。

吳姐說，桃機長官及公司長官在她住院期間都來電慰問，要她安心治療，公司也保證出院後可再回工作崗位，讓她感覺溫馨，公司還幫忙申請工傷補助，她覺得雖染疫卻不孤單。

吳姐已重返職場，同樣擔任桃機的清潔工作，卻一點也不害怕，她還說，原本今年1月中旬要打第3劑疫苗，因染疫住院，注射疫苗時間依規定延至出院後3個月，她也已在4月中完成。（編輯：陳清芳）1110829