桃機清潔人員染疫 信實聲明提升4大防疫措施等級

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負責桃機清潔工作的信實保全陸續有員工染疫，集團發布聲明指出，將同步提升4大防疫等級。圖為5日晚間桃園機場相關人員送集中檢疫所隔離。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月5日

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（中央社台北6日電）負責桃機清潔工作的信實保全陸續有員工染疫，集團下午發布聲明指出，對於造成社會不安深感抱歉，會全力守護員工身心健康與保障工作權益，也將儘速完成第三劑COVID-19疫苗接種。

信實集團發布的聲明指出，為了維護員工安全，將同步提升4大防疫等級，分別為各案場依工作特性，重啟分班、分流、分區作業；加強健康管理與監測，嚴格查察人員執勤前、後有無出現發燒、咳嗽等疑似COVID-19症狀並造冊管制。

此外，每日於勤務教育時間，加強宣導防疫管制措施；同時，為配合中央流行疫情指揮中心政策，儘速完成第三劑COVID-19疫苗接種，維護職場健康安全。

信實集團也對近期桃園機場清潔人員染疫事件，造成社會不安表達歉意，強調集團已依據中央流行疫情指揮中心1月6日記者會相關具體作法如實執行。信實集團強調，派駐於桃園機場所屬清潔人員，絕無交互流用至其他案場情事。

同時，桃園機場交通車隊，僅供桃園機場清潔員工通勤之用，絕無其他案場員工混搭共乘；信實指出，經協調租賃公司於111年1月7日起增派交通車輛，員工通勤採梅花座方式因應。（編輯：黃國倫）1110106